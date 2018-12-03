港七成蛋來自籠養雞 動物組織：沙門氏菌風險高放養25倍

國際動物保護組織「Lever槓桿」於今年9至11月，向本港8間超市集團（共21間門市），以及數十間餐飲企業查詢其出售或使用之雞蛋來源，發現在128款出售的新鮮雞蛋中，只有一成即13款標示為「放養雞蛋」，其餘均沒註明。機構其後再向雞蛋供應商查詢，發現七成（92款）為籠屋雞蛋，其餘兩成供應商則沒有回覆或者聯絡不上。

細小空間生蛋排泄

機構公開一段調查影片，發現一間位於澳洲並有供應雞蛋給國際連鎖快餐店香港分店的農場，環境極度惡劣，空間細小，使牠們難以轉身及揮動翅膀，母雞需要在相同地方生蛋及排泄。「Lever槓桿」項目經理馬子琪表示，籠養母雞除了極不人道外，衛生情况也相當惡劣。她又引述歐洲食品安全局一份2007年之研究，困在鐵籠的雞比放養母雞感染沙門氏菌機率高出25倍。有醫生指出，母雞倘染沙門氏菌，母體內細菌有可能感染雞蛋（詳見另稿）。

倡「認證計劃」列明飼養方法

馬子琪表示，組織自9月開始有向10多間企業查詢，盼有更多企業能全面使用或售賣非籠養雞蛋政策。馬子琪形容企業反應尚算正面，其中city’super承諾，於2025年全面實施非籠養雞蛋政策。她又表示組織打算提倡「認證計劃」，要求企業於雞蛋包裝上列明飼養方法，讓消費者能有更清晰的資訊。

放養雞蛋貴數倍

記者於銅鑼灣超級市場觀察，發現放養雞蛋價格不菲，最便宜的每隻約5元左右，最貴的約10元一隻，較非放養雞蛋高數倍以上。而市民對於放養雞蛋普遍反應一般，不少市民聽到放養雞蛋價錢貴數倍便「耍手擰頭」。市民周先生稱如果自己經濟能力許可，他不介意購買放養雞蛋。市民楊先生因健身緣故，每天需吃4至5隻雞蛋，不會考慮以貴數倍的價錢購買放養雞蛋，但支持加入標籤制度，讓消費者自行選擇。