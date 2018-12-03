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港七成蛋來自籠養雞 動物組織：沙門氏菌風險高放養25倍

【明報專訊】近年動物權益大受關注，為了解港人食用不同飼養方式雞蛋的情况，有國際動物保護組織向香港數十間餐飲企業及超市查詢其使用或出售之雞蛋的來源，發現有七成雞蛋為「籠屋雞蛋」，亦即雞在極度狹窄鐵籠內飼養。組織引述歐洲食品安全局2007年一份研究，指籠屋雞感染沙門氏菌風險比放養雞高出25倍，呼籲企業轉用放養雞蛋。

國際動物保護組織「Lever槓桿」於今年9至11月，向本港8間超市集團（共21間門市），以及數十間餐飲企業查詢其出售或使用之雞蛋來源，發現在128款出售的新鮮雞蛋中，只有一成即13款標示為「放養雞蛋」，其餘均沒註明。機構其後再向雞蛋供應商查詢，發現七成（92款）為籠屋雞蛋，其餘兩成供應商則沒有回覆或者聯絡不上。

細小空間生蛋排泄

機構公開一段調查影片，發現一間位於澳洲並有供應雞蛋給國際連鎖快餐店香港分店的農場，環境極度惡劣，空間細小，使牠們難以轉身及揮動翅膀，母雞需要在相同地方生蛋及排泄。「Lever槓桿」項目經理馬子琪表示，籠養母雞除了極不人道外，衛生情况也相當惡劣。她又引述歐洲食品安全局一份2007年之研究，困在鐵籠的雞比放養母雞感染沙門氏菌機率高出25倍。有醫生指出，母雞倘染沙門氏菌，母體內細菌有可能感染雞蛋（詳見另稿）。

倡「認證計劃」列明飼養方法

馬子琪表示，組織自9月開始有向10多間企業查詢，盼有更多企業能全面使用或售賣非籠養雞蛋政策。馬子琪形容企業反應尚算正面，其中city’super承諾，於2025年全面實施非籠養雞蛋政策。她又表示組織打算提倡「認證計劃」，要求企業於雞蛋包裝上列明飼養方法，讓消費者能有更清晰的資訊。

放養雞蛋貴數倍

記者於銅鑼灣超級市場觀察，發現放養雞蛋價格不菲，最便宜的每隻約5元左右，最貴的約10元一隻，較非放養雞蛋高數倍以上。而市民對於放養雞蛋普遍反應一般，不少市民聽到放養雞蛋價錢貴數倍便「耍手擰頭」。市民周先生稱如果自己經濟能力許可，他不介意購買放養雞蛋。市民楊先生因健身緣故，每天需吃4至5隻雞蛋，不會考慮以貴數倍的價錢購買放養雞蛋，但支持加入標籤制度，讓消費者自行選擇。

相關字詞﹕沙門氏菌 雞蛋

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