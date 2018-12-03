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侯志強：傳統權益無可置疑 本研社：政策原意改善環境

【明報專訊】小型屋宇（俗稱丁屋）政策首次遭到法律挑戰，鄉議局上水區鄉事委員會主席侯志強稱不願評估結果，亦無兩手準備，「等結果出了才算」，但表明據理力爭。他強調新界原居民興建丁屋屬傳統權益，受《基本法》保障，「是無可置疑」。不過，本土研究社認為，政府推行丁屋政策原意是改善原居民環境，與特權或權益無關。

港府1972年推出丁屋政策，年滿18歲、父系源自1898年時為新界認可鄉村居民的男性原居村民，一生人可向當局申請一次，在所屬鄉村內合適土地上建造一所小型屋宇自住。

立法會文件顯示，丁屋政策實行以來，截至去年9月，地政總署共執行了4.2萬宗小型屋宇批約。現時全港約有700個「鄉村式發展」地帶，涵蓋642條認可鄉村，總面積約3380公頃，當中約932.9公頃為「認可鄉村範圍」（相等於49個維園面積），即圍繞鄉村外圍300呎的土地，當中大部分為未批租的政府土地。

侯：丁屋政策限制原居民

上水區鄉事委員會主席侯志強接受本報查詢時，強調不擔心丁屋政策遭挑戰，他指新界人自由建屋屬傳統權益，1970年代港英政府實施丁屋政策是為安頓外來人口，反而限制了原居民使用土地，認為應放寬建屋限制。

本研社：政府無認屬傳統權益

本土研究社成員黃肇雄分析，政府過去從未認同丁屋政策是新界居民的傳統權益，政府與鄉議局對丁屋政策一向是「各自表述」，即使最近政府委託土地供應專責小組就各個土地供應方案諮詢公眾，亦把「鄉村式發展」視為供應選項之一，並沒有提及丁屋是傳統合法權益。

黃表示，翻查基本法第40條，亦未有明確界定條文「合法傳統權益」所指，認為要釐清第40條，需要司法上的澄清。本土研究社約半年前曾發表報告，檢視該900多公頃的「認可鄉村範圍」，認為當中最少7幅面積合共逾10公頃的土地可即時使用。

事實上，政府提交立法會的文件曾分析，「鄉村式發展」地帶內的土地分佈零散且大小形狀不一，要完全釋放有關地區的發展潛力及做主要基建工程，難免要做大量收回及清理土地工作，並涉及賠償及安置鄉村內合資格土地擁有人及住戶等問題，料改劃土地用途過程需最少10年方可完成。

相關字詞﹕新界鄉議局 丁屋政策

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