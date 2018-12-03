被指違憲歧視女性 鄉局稱基本法保傳統權益 丁權覆核今審 政府爭論擁政策控制權

明報記者

申請人郭卓堅在開審前被撤法援，社工呂智恆加入訴訟，同由資深大律師李柱銘、大律師譚俊傑及譚俊宜代表；政府則委聘資深大律師余若海迎戰。面對新界原居民權益被挑戰，代表原居民的鄉議局加入訴訟成為利害關係方，並請來英國御用大律師彭力克。本案預料審理8天。

申請方及政府方分別呈上由曾在土地註冊處工作的律師John Davison、中大歷史系教授張瑞威及歷史學家夏思義博士（DR. Patrick Hase）撰寫的專家報告，分析清朝及殖民地時期新界土地政策。政府方亦有地政署助理署長盧錦倫等人存入誓章。鄉議局雖無專家證人，但有全國人大常委譚耀宗、鄉議局主席劉業強及劉皇發妹夫薛浩然存入誓章。

申請方：非法定政策 鄉局：起草委支持

據了解，申請方認為丁屋政策歧視非新界原居村民，違反基本法及《人權法》保障法律面前人人平等的權利。政府方論點則稱，雖根據丁屋政策，合資格原居民可申請興建丁屋，但申請須政府批准，及要遵守不同限制及規例；政府對丁屋政策有絕對酌情權，而對發展或改變申請興建丁屋的規例亦有完全控制權，過去也曾有多次修訂。

申請方亦會爭議，丁屋政策只是一個非法定政策，而1972年時任新界民政署長黎敦義指出，丁屋政策是臨時措施，有關政策不被一直被喻為「丁權王牌」的基本法第40條保障。政府方及鄉議局均提出，第40條非常廣泛，絕對涵蓋非法定政策。

據悉，鄉議局會提及在基本法起草階段，曾提出8項原居民合法傳統權益，當時基本法起草委員會亦表示支持，也沒有證據顯示委員會有意在第40條排除有關權益；當中委員會曾於一次會議表示「委員達致一建議：應概括地將新界『原居民』的權益寫在基本法上……意思即保留新界原居民現時法律規定之權益，至於將來，可因社會轉變有所修改，而修改權則留給將來特區政府所有」。

申請方：清律不限女性 政府：傳統限

至於《性別歧視條例》列明丁屋政策的性別差異為例外情况，不屬違法；申請方會質疑上述情况歧視女性，並引述專家報告稱，大清律例從沒限制女子持有土地或房屋，故不論法律或習俗上，女性可擁有土地，甚至已婚女子可將物業轉讓予其未婚女兒。惟政府方認為，傳統上婦女不會擁有或繼承村地或村屋，只可享有丈夫屋地，並由兒子繼承。鄉議局則指出，因男村民會在鄰村娶妻，若婦女能有權在原屬鄉村擁地及在夫家擁地，會造成「雙重權益」。