朱凱廸：續立會打拼 下屆去路未定

【明報專訊】新界西立法會議員朱凱廸昨被選舉主任裁定參加村代表選舉提名無效。被問到會否憂慮影響其立法會議席，他稱「沒有辦法想像不合理的事」，強調由2016年當議員至今，都是一貫政治立場；又指目前會繼續以立法會議員身分打拼，在未來也會尋求在不同崗位上服務，暫未決定下屆立法會去路。
朱凱廸見記者時主動提及，明白大家會問他未來路向，談及從政生涯會否就此結束，他稱從來進入議會參政，是民主運動重要的部分，但並非唯一，他在路上已走了不少日子，在未來也會尋求在不同崗位上服務，目前會繼續以立法會議員身分打拼，又鼓勵市民「不要放棄這個地方，也不要放棄進入所有體制的可能性，一定要把握每一個機會，與專制的政府角力，加加埋埋，才有勝利的希望」。
稱未來尋求不同崗位服務
至於被裁定提名無效，會否牽連其現時在議會席位，朱凱廸稱「唔識答，無辦法想像不合理的事」，他稱，「想像不到一名由2016年開始貫徹始終政治立場，一直服務市民的議員，被剝奪參選村代表權利後，仲會面對被剝奪立法會議席的風險」。他又稱，現在會履行其政綱在立法會工作，未決定下屆會否參選，會與團隊及民主派商討，亦要視乎2019年區議會選舉情况。
他稱住在元崗新村6年，對於今次未能透過參選改善鄉村治理，未能履行其政綱承諾，對村民感歉意，承諾幫助村民及與盟友共同推動改革，及在議會提倡改變鄉事會體制。