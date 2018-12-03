朱凱廸：續立會打拼 下屆去路未定

朱凱廸見記者時主動提及，明白大家會問他未來路向，談及從政生涯會否就此結束，他稱從來進入議會參政，是民主運動重要的部分，但並非唯一，他在路上已走了不少日子，在未來也會尋求在不同崗位上服務，目前會繼續以立法會議員身分打拼，又鼓勵市民「不要放棄這個地方，也不要放棄進入所有體制的可能性，一定要把握每一個機會，與專制的政府角力，加加埋埋，才有勝利的希望」。

稱未來尋求不同崗位服務

至於被裁定提名無效，會否牽連其現時在議會席位，朱凱廸稱「唔識答，無辦法想像不合理的事」，他稱，「想像不到一名由2016年開始貫徹始終政治立場，一直服務市民的議員，被剝奪參選村代表權利後，仲會面對被剝奪立法會議席的風險」。他又稱，現在會履行其政綱在立法會工作，未決定下屆會否參選，會與團隊及民主派商討，亦要視乎2019年區議會選舉情况。

他稱住在元崗新村6年，對於今次未能透過參選改善鄉村治理，未能履行其政綱承諾，對村民感歉意，承諾幫助村民及與盟友共同推動改革，及在議會提倡改變鄉事會體制。