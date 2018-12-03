陳文敏：提選舉呈請有一定勝算

陳文敏強調，鄉郊代表只處理地區事務、無宣誓要求，選舉主任設下限制之大，與參選權不符比例。他稱朱凱廸若提選舉呈請會有一定勝算，並指法院應盡快處理過去積壓的選舉呈請案件，就選舉主任權力作更多澄清。

對於選舉主任指，朱凱廸認為港人在香港主權事宜擁有「主導權」、令人質疑他是否承認中國擁有香港主權，陳文敏反駁，主導權並非決定權，他強調縱使主權事宜由港人主導，最後仍要接受中央決定。

湯家驊：「認為自決無問題」與基本法衝突

行政會議成員、資深大律師湯家驊稱，選舉主任要求朱凱廸談自己對擁護《基本法》的意圖及看法，但他未有直接回應，改談對其他人言論自由的看法，料選舉主任推論，若朱凱廸認為其他人討論民主自決或港獨無問題，「很難推想你自己擁護《基本法》，因為有矛盾」，這亦突顯他認為民主自決並無問題，意味與《基本法》第1條，指香港為中國不可分離的部分有衝突。

基本法委員會委員、大律師梁美芬強調，作為公職人員，朱凱廸回應選舉主任提問時理應清晰明確，直指不支持港獨；她指朱凱廸現時回應予人未有清晰反對港獨自決的感覺。梁美芬期望政府將有關法例修改至「愈清楚愈好」，認為亦能「給予這群人下台階」，若繼續參選就應修改政綱。