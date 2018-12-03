「隱晦支持港獨是選項」 朱凱廸村選遭DQ 朱：要反對他人港獨才能參選 違憲兼恐嚇

朱凱廸報名參選後，選舉主任兩度提問其港獨自決立場，該區候選人抽籤更罕有地需押後。朱凱廸昨傍晚收到選舉主任電郵，確認其提名無效。

選舉主任引兩年前與眾志劉小麗共同聲明

選舉主任在信中指出，朱凱廸曾在2016年與香港眾志、被取消立法會議員資格的劉小麗發表共同聲明，表明支持港獨為自決的選項，他同年10月表明，無論修改《基本法》，還是進一步討論香港主權問題，主導權應在於港人，而非北京或中聯辦等代理人的手中。選舉主任指朱凱廸雖維持不支持港獨立場，但資料顯示他不接受中國擁有香港主權，並認為獨立為香港的一個選項。

選舉主任指出，曾兩度查問朱凱廸是否提倡或支持港獨為自決選項，但朱均無正面回答，將焦點轉移至討論他對別人行為和立場的觀點，經客觀考慮後，可理解為他是透過行使所謂和平主張港獨的權利為名，隱晦地確認了他支持獨立是香港人的一個選項。

朱凱廸回應說，他由2016年至今立場一貫，但兩年前先後獲選舉主任及立法會秘書確認資格，同一立場「今天卻成了不能參選村代表的理據」，批評當局是在未經諮詢及立法程序下，單方面改變「政治審查」的內容。

特區政府發言人表示，「自決」或主張獨立作為選項，均不符合香港在《基本法》下的憲制及法律地位，亦與國家對港基本方針政策相牴觸，就一名候選人因不符條例要求而被裁定提名無效，特區政府認同及支持選舉主任決定。發言人稱，選舉主任決定旨在令鄉郊選舉能在符合《基本法》和其他適用法律下公開、誠實及公平地進行，與政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。

政府：無關政治審查

2016年至今，多人先後被拒參選立法會，兩年前時任香港民族黨（現已被取締）的召集人陳浩天、本土民主前線前發言人梁天琦等人因主張港獨被DQ（取消資格），今年初香港眾志周庭則因該黨黨綱支持自決，被拒參加港島補選；今年10月，劉小麗因2016年曾與朱凱廸等發表聯合聲明，明言定必捍衛港獨作為自決選項，而選舉主任認為她未有改變其政治立場，拒絕其參加九西補選。

朱凱廸兩年前成功參選並宣誓，今次卻無法參選鄉郊代表，對於是否意味政府準則改變，行政會議成員、資深大律師湯家驊反問，「若有人行劫，但警方未有拘捕，第二次行劫時，是否警方不可拘捕他？是否搬了龍門？」至於朱明年可否參選區議會，湯家驊認為要由選舉主任審查他是否真心誠意擁護《基本法》，現時難揣測。基本法委員會委員、大律師梁美芬指出，有關條文過往早已存在，但政府未有嚴格執行，相信是在人大常委釋法後，政府才意識到其重要性。

陳文敏料朱2020「無可能可以選」

至於今次事件會否影響朱凱廸的立法會議席，港大法律學院教授陳文敏相信，朱已成功宣誓就任，只能經議會程序才會被撤銷議員資格。對於今次事件會否影響明年區議會選舉，陳文敏稱情况令人擔憂，因選舉主任可追溯過往言論；他相信按現時情况，朱在2020年立法會換屆選舉「無可能可以選」，因屆時選舉主任仍可繼續拿2016年的說話作DQ理據。

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