與馮檢基論補選 胡志偉：有人成棋子不自知

馮批泛民常提關鍵一席 重要議題非「坐齊」

馮檢基和民主派代表工黨李卓人分別取得逾萬票及9萬多票，二人得票總和仍比陳凱欣少。馮說，非建制派在九龍西最高紀錄取得68%選票，認為要檢討得票減少；他認為自佔中後，非建制派已分成兩三類票。他批評泛民經常用「關鍵一票」作口號，但在一地兩檢等重要議題上，「非建制不是坐齊晒」。

胡志偉說，敗選要反求諸己，選舉後的核心問題是如何令更多選民出來投票，並向市民解釋目前的政治局面嚴峻。他又指馮檢基在非建制中一段長時間，過往很多決定都是集體行為，希望大家能一起向市民說清楚目前政治格局，「（有人）可能會不自覺地成為大格局下的棋子或幫手，可以不自知，以為自己在做的事情是為一個很正義的理由」。

工聯會議員黃國健稱，沒想過陳凱欣會贏這麼多，陳凱欣和非建制派候選人都是「空降」，故今次是打「樁腳戰」，而非建制派的助選情緒不是很「肉緊」。