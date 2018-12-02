市建家居救兵 義助長者基層維修

71歲的周婆婆獨居紅磡明安街一幢51年樓齡舊樓，曾試過廚房燈泡壞掉，附近水電工稱每次上門最少收500元，着她待再有多幾個燈泡壞掉才找他上門維修，結果她只好放電筒照明，在昏暗環境中煮食。獨居54年樓齡舊樓的85歲劉婆婆，家中廚房有大塊石屎剝落，令她受驚，石屎亦有再跌落的危險。

坊間收費貴 或「大雞唔食細米」

參與計劃的退休維修師傅蔣金財說，找坊間師傅維修石屎動輒花逾5000元，或對獨居長者造成負擔，亦有不少師傅「大雞唔食細米」，不願接換光管等不賺錢的工作，故需要他們協助。蔣又憶述曾為劏房家庭維修廁所水箱，指劏房以淡水冲廁，因漏水令水費每月需近千元，修復後省下的錢，可讓家庭為孩子購買補習材料學習。

義工：幫到人睡覺也開心點

蔣師傅說，不少舊樓沒有升降機，風暴「山竹」襲港時，有唐樓天台的天線被吹掉，他要走10層樓梯到天台維修，滿身大汗，但他笑言行樓梯能「練腳骨力」，當做運動，在計劃中能幫到人，「睡覺也睡得開心點」。

現時九龍城區共有6名義務維修師傅與54名義工處理區內計劃的維修項目，市建局會資助相關費用。「守望相助」家居維修計劃今年6月推出，現只在九龍城及深水埗提供服務，截至11月中已接獲177宗個案。