中央戲劇學院招港生 《延禧》薰陶女生欲報

章子怡湯唯母校 首「免試」收港生

灣仔會展昨起一連兩日舉行內地高等教育展，首次參加的中央戲劇學院，入學要求為文憑試4核心科目達2級成績。該校教務處招生辦主任張斐然說暫不設固定取錄香港學生名額，港生須與內地學生一同應考預料明年2月在北京舉行的統一術科考試，但港生將與內地生分開排名，按表現取錄。以表演系為例，面試內容包括朗誦、形體、表演、聲樂等項目，其中形體考核，學生可選擇跳舞、體操或武術等，強調身高不影響入學機會。

表演系亦要求學生普通話達一定水平，張斐然說「看（學生）有沒有達基本要求，如果普通話非常差，或者語言有些障礙，可能對考試造成不好印象分」。張又說，過往儘管無免試招生，仍有港生報讀該校，而每50名港生中約7人獲取錄，大部分為幕前的表演系。她認為港生在語言上有優勢，「粵語、普通話、英語，三個語言在一起，（香港學生）較很多學生更有優勢，因為你今後從事的行業，各個語言對你來說都是機會」。

普通話差扣分 招生主任：港生有語言優勢

該校每年學費為8000至1萬元人民幣，大部分本科為4年制課程，個別如導演系為5年制。另一所內地著名藝術院校中央音樂學院則預料取錄約10名港生，不限學科，有意報讀考生須通過聽力和演奏等考核，招生代表指取錄主要看學生潛能。

免試招收計劃按報考學生中學文憑試成績取錄，學生毋須額外應考內地聯招試，明年7月下旬為取錄階段，各院校將在7月底公布取錄名單。香港學生透過「內地大學升學資助計劃」，可經入息審查獲每年16,800元全額資助或8400元半額資助，或經免入息審查獲5600元資助。