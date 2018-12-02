社工註冊局選舉 曾健超成功連任

註冊局共15名成員，除註冊社工選出的8名成員，其餘7人為政府委任成員及社署署長或其代表。社工註冊局投票期由11月8日開始至昨天中午結束，共有5461人投票，佔全體社工人數約23.5%，投票人數較上屆少250人。

8人團隊代表之一、現任註冊局主席倫智偉，以最高票數2890票成功連任。現為註冊局成員的曾健超前年因襲警及拒捕罪，被投訴違反社工專業操守，社工註冊局轄下的紀律聆訊委員會通過向曾發出書面警告，毋須停牌。他於是次選舉以2230票連任，較上屆得票少195票。

「8人團隊」全當選

其餘當選者包括8人團隊丁惠芳、陳芷瑋、伍銳明、郭毅權、張麗怡，以及現任成員梁傳孫。

立法會社福界議員邵家臻因「佔中9子案」，被控「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，若邵罪成，註冊局有可能對邵展開紀律聆訊，審理他是否需要被「釘牌」。被問到8人團隊全取8席是否有助邵家臻免於釘牌，曾健超稱不便回應個別案件，但強調會嚴肅審視每宗投訴，「會盡最大努力保障每個同工不會因政治原因而除牌」。

梁傳孫強調，若有社工被投訴，註冊局須依程序處理，不能說「為了某一位」。梁解釋，8人團隊的政綱是希望令紀律聆訊委員會「有另一邊視角」。他舉例，若有社工被投訴干犯了某些罪行，但另一面「可能行動本身是社工的天職，為社會爭取公義」，「這視角能令紀律聆訊中兩邊的聲音也能兼顧」。