申請封欣澳道被拒 單車賽取消允退款

運輸署回覆稱，署方11月20日接獲總會封路申請，建議比賽當日上午5時至11時臨時封閉欣澳道北行行車線和欣澳公共運輸交匯處對開迴旋處。署方考慮欣澳道近公共運輸交匯處現時交通情况，以及總會的建議安排未如理想，而未能批准申請。

原定今日舉行的賽事分為6個比賽組別，報名費由720元至2600元不等，另每人80元交通費。總會於11月26日在官網發出聲明，指大橋通車後，大量旅客嚴重滋擾東涌居民，為此運輸署將部分旅遊巴士及車輛分流至欣澳站，預計為有關路段帶來嚴重交通影響，最後否決總會的封路申請，總會被迫取消賽事。

總會主席梁鴻德回覆本報稱，會向參賽者退款。至於受影響參賽人數，他只稱受保險所限，每場賽事參賽人數最多300，又透露總會原申請在大嶼山翔東路舉行比賽，但因大橋開通令該處一帶交通流量增加，相關申請遭運輸署拒絕，總會遂轉為申請封閉欣澳道與迪士尼之間的道路，但再被拒，「每個機構有不同原因和安排，我不個別討論部門做法」。他擔心日後更難物色合適賽事場地，「單車比賽很早完結，一般10時可解封，我估旅客不會那麼早去到欣澳。」