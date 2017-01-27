HKTVmall經營 賣奶粉藥品等 大橋pop-up store 旅客嫌選擇少

港珠澳大橋開通第六個周末，經大橋出入境人數繼續回落，入境處數字顯示，至昨晚8時，共有68,616人次經大橋香港口岸出入境，較上周六（11月24日）同時段下跌約6.7%。香港口岸旅檢大樓昨新增設一間由HKTVmall營運的超市，早上10時至晚上7時營業，售賣奶粉、洗頭水和藥品等，政府曾表示希望令部分旅客在口岸的臨時商店購物，便直接回珠海，紓緩東涌人流。

稱無心儀護膚品 會去中環

記者昨早在臨時商店附近觀察，店內人流不算多，購物的顧客不少都是買飲料。來自廣州的唐小姐在臨時商店買面膜，她認為口岸售賣的商品種類太少，她未能買到想要的護膚品，會再到中環購買。居於韓國的內地旅客陳先生在臨時商店買藥，他說來港為觀光，會到市區不同景點，口岸應開更多商店，賣衣服、小食等，才能吸引旅客留在旅檢大樓、不出市區。

至於東涌，昨日不見大橋初開的蜂擁人流，傍晚時分B6巴士站沒大排長龍，但仍有不少大橋客在東涌購物。來自廣州的王小姐在東涌的連鎖商店買了護膚品，她說，昨早抵港時無留意口岸有臨時商店，又認為旅檢大樓無賣衣服及手袋，難吸引旅客留在口岸。

HKTVmall董事總經理（購物及電子商貿）周慧晶表示，昨日最受歡迎的產品是藥品、奶粉、個人護理用品等，但未有透露銷售數字。她說，臨時商店獲政府批出數個月的短期租約，被問會否考慮投標承租口岸的長期商舖，她說暫只會在口岸經營臨時商店。

議員倡政府在珠海增宣傳

東涌區議員兼立法會議員周浩鼎稱，昨日東涌人流與上周相若，香港口岸開設臨時商店能否紓緩東涌負荷仍需時觀察。他認為，現時內地客或仍未知香港口岸有購物點，兩地政府應在珠海增宣傳，口岸亦應增加更多長期租約的商舖，以及擺放更多椅子，讓旅客不用出東涌，可在旅檢大樓休息。