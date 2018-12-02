林鄭籲勿斥藥廠賣貴藥 病人組織：莫名其妙

林鄭月娥昨在「12．1罕愛同行」博覽會致辭稱，治療各罕見病的新藥價格昂貴，部分高達數百萬元，但希望大家不要過分批評這些藥廠，因發明一種罕見病藥要經年累月投入研發資金，若要繼續研發更加多罕見病藥，藥廠沒法不在市場上賺取回報；作為政府有角色，不能夠把藥廠「擺上枱」，要求藥廠以較便宜價錢供藥。

張超雄：港無措施防藥廠牟暴利

在場的立法會議會張超雄對此驚訝，又指從未聽過有政府官員為藥廠說項。他指藥廠需牟利，但不少國家以提供較長專利年期或資助研發開支，令藥廠降低罕見病藥物價格，而本港卻沒有任何相關措施防止藥廠牟取暴利。

罕見疾病聯盟會長曾建平亦對林鄭月娥的說法感莫名其妙，說大家均明白研發罕見病藥物並非一定成功，研發時間長，使用者又少，所以病人組織及大眾一直沒怪責藥廠售罕見病藥物太貴，社會或病人組織亦從沒要求藥廠減價賣藥，不明白林太為何突然為藥廠說話。