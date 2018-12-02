《大學線》申採訪補選 轟遲通知感留難

籲林鄭勿與學生disconnect

曹舒平於信上提及，2016年數間大學的新聞系學生採訪立法會新界東補選時未能進入點票中心，因為政府新聞處認為學生媒體不是主流傳媒，所以學生記者無權進場。她又指出，自提出司法覆核後，每次大型採訪活動，新聞處都會提供4個採訪名額予各大學，但這4個名額要跟英文新聞及多媒體新聞的同學平分。她指在九西補選前一兩個星期多次追問可否入場採訪點票，但新聞處回覆未有資料，直至選前的周五才獲通知有4個名額，「這個遲來的通知，真是因為未有資料，還是有意留難，我們不得而知」。

曹表示，林鄭月娥於競選時以「同行 We Connect」作口號，但學生在採訪過程卻處處被留難。最後她寫上「但願你會有一天跟我們connect，而不是一直遠離我們，與我們disconnect」。

新聞處：收選舉處通知當日答覆院校

行政長官辦公室昨回覆稱，行政長官感謝曹同學提出意見，已請新聞處研究，會在適當時候回應。政府新聞處則回覆，在選舉事務處就該選舉發採訪通知當日，已即通知各有關院校，該處歡迎日後就選舉採訪事宜多溝通。

中大學生早前就學生媒體採訪權受限制提出司法覆核，高院上月中拒絕受理，浸大新聞系實習刊物《新報人》時任副總編輯許芳文就此上訴。