沉香拍賣 逾百萬元貴貨無人問津

賣出不夠一半 最貴2萬

昨有約220件沉香供競投，底價由100元至300萬元不等，當中包括多件來自越南及印尼等地的沉香製品。現場座無虛席，23件無底價的拍賣品吸引買家熱烈競投，爭先舉牌，有印尼沉香木觀音叫價至9900元賣出，惟價格較高的拍賣品則沒有市場，其中估值逾900萬元的沉香擺件昨以300萬元起拍，因無人問津而收回。

據記者觀察，昨賣出的物品不足一半，最高賣價約2萬元。主辦方指出，因要交會計師核數，暫未能提供拍賣數量與金額。周樹堂對拍賣結果感滿意，表示未來會考慮繼續辦沉香拍賣；但被問到拍賣會否助長非法砍伐時，他說不評論，匆匆離去。

詹志勇：倘有管制 拍賣可考慮

周樹堂為中華古文化沉香學會創會會長，教育大學研究講座教授詹志勇為該會顧問團成員，他昨接受本報查詢表示，拍賣或會令沉香升價，間接鼓勵非法砍伐野生沉香樹；但若有可靠及有公信的制度，能證明老沉香木的來源並非在近期禁止砍伐之後得到，以及有管制下進行，同時推動沉香保育，拍賣可以考慮。

詹補充，中國內地及國際都已把沉香列入保護物種，惟香港並無把沉香收入保護品種條例。被問到會否因周樹堂辦拍賣而辭任學會顧問，詹說拍賣非經學會舉行，而是周的私人行為，未有表示會辭任。

昨拍賣吸引不少沉香愛好者出席，向來收藏沉香的翁先生說，香港拍賣會中時有沉香，但沉香在港「有價無市」，炒賣風氣不高，反而內地市場較蓬勃，昨日的物品若送到內地拍賣，一定非常受歡迎。

問到香港若推廣沉香買賣會否助長非法砍伐，翁指從香港樹上砍下來的並不值錢，亦沒有市場，加上昨日的拍賣品都來自東南亞，認為對香港不會有影響。

首次參與拍賣會的吳先生說一直有研究沉香，昨小試牛刀，買入數個沉香擺件。對於拍賣助長非法砍伐的說法，他說採鑽石、淘金等都會影響環境，但社會上亦未有被禁止，認為只要有行政手段，適當管制交易，沉香拍賣並無問題。