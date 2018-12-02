當會計糊口 支撐跑步夢

植浩星生於1956年。在他醉心跑步的年代，運動員未獲尊重，即使植浩星跑出成績，家人仍大力反對他當全職運動員。他執著地與友人到銀禧體育中心（香港體育學院前身）叩門，「朋友指着我，對職員說『你眼前的是香港首席跑手』，想他們收我入去受訓」，職員沒有太大反應，只是耍手說沒有這樣的「服務」，着二人去找田徑會，「體育學院都說沒有這樣的服務，哪裏還有？」

每日凌晨4時起牀 練跑後上班

接受現實，卻沒向現實低頭。植浩星在商業專科學校花4年讀會計證書課程，一邊在會計公司打工，一邊繼續練跑。凌晨4時起牀，練跑一小時後回家洗澡，再乘巴士到中環上班，這是植浩星每日的時間表，「好辛苦，未到下午已累得打瞌睡」。

家人都是會計師，只有自己未考獲會計師執照，植浩星不覺可惜，「因時間花在跑步上，值得的」。問植浩星是否喜歡會計工作，他說「其實不怎喜歡」。他從事會計工作只為糊口，讓他可自由奔跑。說是半職跑手，他卻把心神全都投進去了。

在1996年澳洲艾麗斯泉先進運動會中，植浩星首度與啟發自己跑步的伍麗珠同台，二人分別是10公里道路賽的男女金牌得獎者。一向冷靜、臉上看不出太大情緒的植浩星，終於沉不住氣，「感覺好興奮，見到自己偶像」。

寄語跑手：要接受別人比自己強

由看書自習，到與伍麗珠同台，植浩星經歷不少。他寄語時下跑手要接受別人比自己強，「不夠別人快，就下次再來，關鍵是相信自己也有可能」。