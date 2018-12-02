港首名華人馬拉松跑入2小時30分 書法跑步相輔 「體能有窮精神無盡」

文：陳冬綾

圖：鄧宗弘

收起銳氣，62歲的植浩星藏身於錦田錦上路一家畫室教授書法。除畫具、宣紙和毛筆，畫室內還掛着一幅微微褪色、時任特首董建華與一班港隊運動員的合照，植浩星也在照片內。

身型輸蝕 靠意志成就紀錄

說起本地馬拉松代表，跑出2小時24分52秒最快紀錄的「吳師傅」吳輝揚常被人掛在嘴邊，他保持了26年半的紀錄最近才被打破。作為本港首名跑入2小時30分、於1987年代表香港首戰馬拉松世界賽的華人跑手，植浩星早已跌出大眾焦點，「也沒有什麼感覺，若然要說，只能說遺憾當時自己未有跑得更快」。個人最佳成績為2小時25分57秒的植浩星輕輕吐出這一句。

植浩星的外型與大眾眼中的運動員有一段距離。個子不高，沒有「鋼條身材」，鼻樑上頂着方框眼鏡，他也笑着承認自己身型不夠優越，是靠意志成就紀錄。

受父親影響，植浩星4歲起習書法。扎馬、執筆、落墨，每次練字都要花數小時。硬着頭皮，寫得手指腫痛，「習字是痛苦的」，偏偏，習字為他帶來內心平靜，也培養出堅持不屈的個性；終究是苦是甜，只有他能定奪。

書法伴植浩星成長，跑步則在他25歲後才出現。那時報章體育版滿是外籍跑手奪獎報道，植浩星心裏納悶，不甘頒獎台上只有外國人。1984年，香港跑手伍麗珠代表華人征戰奧運馬拉松，植浩星思考成為華人跑手的可能，「不是不可能，只是未夠努力」。20餘歲、從未正式接受跑步訓練的他毅然展開「跑步實驗」，要證明華人也能跑出佳績。

出外比賽 獨留酒店習字

植浩星對待跑步的態度嚴肅而認真。當時居於港島南區的他，時而繞水塘跑，時而上山跑，還看書自習跑姿和訓練方式。練習不足半年，他便參加由民政署舉辦的5公里區賽，奪得金牌。有田徑會留意到這顆「新星」，向植浩星招手，他加入後頻頻訓練、參賽，也協助田徑會辦長跑賽，在南區跑出名氣。

1986年跑出2小時28分49秒，翌年躋身韓國主辦的馬拉松世界賽，名聲、獎牌不斷加添，植浩星一度被英文報章形容為一顆跑壇彗星。然而這顆彗星與別不同，別的跑手會一起集訓，他卻獨自在山上跑；其他跑手出外比賽會趁空檔旅遊，他卻留在酒店習字，默默剖析跑步、書法與自身的關係，沉澱出一套哲學：體能有盡，精神卻是無盡。

與吳輝揚一時瑜亮

踏上跑道，植浩星不為超越別人，只求突破自己。他專注自己的步伐，聽自己的呼吸、節奏，享受跑步時爭分奪秒、挑戰個人極限的刺激感。如今談起吳師傅，他說當年二人成績咬得很緊，站在頒獎台最高處的並非吳即植，「但上到場就理不了對手」。他停頓一下，續說：「看的只有自己。」

常以馬拉松喻人生，植浩星把比喻再說一遍，理解卻有點不同，「跑到最後兩公里都可以有變數，人生也一樣」。他的人生走到62歲，未知前路尚餘多少公里，只知他仍在跑，沉着迎接變數。