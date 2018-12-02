窮學生上網自學鋼琴 靠音樂跨過低谷

家庭問題纏身 靠彈琴治療

今年20歲的蔡文輝是香港教育大學二年級生，住在學校宿舍，他擁有八級樂理資格，中學起自學鋼琴，現時亦靠兼職掙錢學打鼓。文輝的童年並不快樂，父親吸煙酗酒，更涉家暴。小三時父母離婚，文輝隨母親住在板間房；中一時父親因癌病過身，其後母親患抑鬱症，文輝中三時經社工轉介入青年宿舍。「那時候常因屋企問題不開心」，但他在最低谷時遇上了鋼琴，「覺得好正，好好聽，一彈落去感覺好治療」。文輝知道家中經濟沒法負擔學樂器學費，故自己從YouTube片段中學琴，遇到困難時便請教教友。

沒錢學琴對文輝來說可算是遺憾，對於家庭背景多少有點介意，中學時亦有較強自卑感，「香港競爭激烈，見到有些同學可以學琴、學結他、學音樂，我會羨慕，我都會自卑」。一路走來，他感激遇到不少人幫忙，亦明白家庭背景沒法改變，只好不斷努力，文輝形容「音樂是神奇的東西」，彈完一首歌會很有成功感，重拾自信。

下月音樂會演出 助貧童籌款

文輝將在為社區組織協會籌款的音樂會（見表）上表演。除獲表演機會外，他覺得還可以為香港的貧窮兒童付出，「我經歷過貧窮兒童階段，明白基層兒童很難與其他正常兒童家庭競爭」，希望透過音樂會籌款令受助者上進奮鬥。

古箏女盼政府資助學習興趣

中六生盧玥珊同樣會在音樂會表演。她小四開始學古箏，當時一家三口住劏房，每次在家擺好古箏，已沒空間走動，練習時間亦受限制。

中學時母親因古箏學費太貴，想她停學，但玥珊深愛古箏，不願放棄，後獲有心人透過社協資助繼續學習。玥珊盼望政府增加資助有夢想的貧童，讓他們可在黃金時期學習個人興趣。