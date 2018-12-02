指校長稱「有病不要教書」 癲癇症教師投訴無理解僱

【明報專訊】葵涌柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校被指拖延與患有癲癇症教師簽合約，該名教師認為，校方其後無理解僱他，與其病史有關，稱校長曾向其母說「你兒子有病就不要讓他教書」，又質疑校方稱以日薪代課方式聘請他，與當初1年合約的承諾不符，但校方昨稱指控與事實不符。
教育局表示，9月底收到有關投訴，已即時向學校跟進，據了解，有關個案涉日薪代課教師聘任安排，該教師亦已向勞工處求助，局方指會繼續與學校跟進及提供適切支援。
校方：指控無事實根據
柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校校長詹潤屏昨表示，校方認為事主的指控並無事實根據，亦與事實不符。詹表示，校方接受通過調解或訴訟等正式渠道解決問題，又稱過去一個月，該校就該事件跟勞工處及平機會緊密聯絡，已採取合理行動跟進。
據事主教師阿安稱，他於9月初應徵上述學校全職合約月薪文憑教師職位，並於面試時向副校長申報自己為長期病患者，同時出示醫生紙證明其身心正常可如常上班，即日收到通知獲聘為該校的「1年合約制英文科文憑教師」。
阿安在該校上班10天後，校方仍未與他簽約，他稱校長多次以「唔得閒」等推搪，校長和副校長亦曾以「教學進度落後」、「颱風（山竹）後返工遲到」等理由責難他。阿安稱，校長曾通過電話與其母說，「你兒子有病就不要讓他教書」，其後將他解僱。
阿安隨後向勞工處和平機會求助，勞工處為雙方調解後，校方在無合約下拒付1個月代通知金，阿安轉述校方稱「恐怕不知他會否生活上有困難，現體恤他，願意給他7天生活支援津貼」，他又稱平機會已受理其個案。勞工處回覆說關注事件，呼籲如僱員認為自身權益受損，可聯絡勞工處勞資關係科各分區辦事處。本報以電郵和電話向平機會查詢，至截稿時未有回覆。
協助阿安的工聯會立法會議員何啟明認為，該校為教育局資助學校，應有監管學校動用資金聘請人手的責任，建議教育局訂立相關規例，讓學校在有效期內給予僱員制定合約；予以相關罰則作阻嚇，免出現「掛羊頭賣狗肉」情况。