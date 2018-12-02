指校長稱「有病不要教書」 癲癇症教師投訴無理解僱

教育局表示，9月底收到有關投訴，已即時向學校跟進，據了解，有關個案涉日薪代課教師聘任安排，該教師亦已向勞工處求助，局方指會繼續與學校跟進及提供適切支援。

校方：指控無事實根據

柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校校長詹潤屏昨表示，校方認為事主的指控並無事實根據，亦與事實不符。詹表示，校方接受通過調解或訴訟等正式渠道解決問題，又稱過去一個月，該校就該事件跟勞工處及平機會緊密聯絡，已採取合理行動跟進。

據事主教師阿安稱，他於9月初應徵上述學校全職合約月薪文憑教師職位，並於面試時向副校長申報自己為長期病患者，同時出示醫生紙證明其身心正常可如常上班，即日收到通知獲聘為該校的「1年合約制英文科文憑教師」。

阿安在該校上班10天後，校方仍未與他簽約，他稱校長多次以「唔得閒」等推搪，校長和副校長亦曾以「教學進度落後」、「颱風（山竹）後返工遲到」等理由責難他。阿安稱，校長曾通過電話與其母說，「你兒子有病就不要讓他教書」，其後將他解僱。

阿安隨後向勞工處和平機會求助，勞工處為雙方調解後，校方在無合約下拒付1個月代通知金，阿安轉述校方稱「恐怕不知他會否生活上有困難，現體恤他，願意給他7天生活支援津貼」，他又稱平機會已受理其個案。勞工處回覆說關注事件，呼籲如僱員認為自身權益受損，可聯絡勞工處勞資關係科各分區辦事處。本報以電郵和電話向平機會查詢，至截稿時未有回覆。

協助阿安的工聯會立法會議員何啟明認為，該校為教育局資助學校，應有監管學校動用資金聘請人手的責任，建議教育局訂立相關規例，讓學校在有效期內給予僱員制定合約；予以相關罰則作阻嚇，免出現「掛羊頭賣狗肉」情况。