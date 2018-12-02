快將結案 何志平未定自辯否 曾稱可安排烏干達外長會習近平

法官昨日詢問辯方何志平會否自辯時，辯方稱仍未確定；法官預計周四或會結案陳辭。

明報特約記者 黃靖凝 紐約報道

官料周四或結案陳辭

昨日聆訊傳召第4名控方證人、聯邦調查局探員Melissa Galicia作供，談及呈堂電郵文件（見另稿）；案情亦由乍得案，轉移到烏干達涉賄案。電郵顯示，何志平同樣經塞爾維亞前外長耶雷米奇（Vuk Jeremić）聯絡烏干達外長庫泰薩，時間線與乍得案非常接近。惟早前證據顯示，何志平希望乍得成為他進入非洲的渠道。昨日訊聆提及文件即披露，何的首要任務，是於烏干達建立首個非洲人民幣兌換銀行，「乍得可以等一等」。

首務於烏干達建人幣兌換銀行

證據指出，何志平於2016年5月曾向華信能源公司職員指示，發展「非洲明珠」（Pearl of Africa）烏干達大計，需參考習近平同年3月抵達布拉格，提到以捷克為首在東歐發展「一帶一路」的策略。何於2016年出席烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）的就職典禮時，亦曾與第12屆全國人大常委會副委員長嚴雋琪見面。追溯至2014年、何首次與烏干達外長庫泰薩見面，亦提過要安排庫泰薩與習近平見面。

證據亦顯示，何志平與烏干達外長庫泰薩的妻子Edith Kutesa自2015年開始交流頻繁。何志平最後於2016年5月5日，以中華能源基金會名義向剛連任的烏干達總統穆塞韋尼提供50萬美元政治獻金。惟存款戶口卻是庫泰薩名下的食物安全及持續能源基金會（Food Security and Sustainable Energy Foundation）。