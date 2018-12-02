譚耀宗：村代表或晉身區會 審查合理

聯署促停審查朱凱廸 5句鐘千人響應

由朱凱廸、南區區議員司馬文等組成的「綠色鄉村約章聯盟」昨發起聯署，要求政府停止對各層選舉的參選人作政治審查和篩選，馬上確認朱凱廸村代表選舉候選人資格。聯署發起首5小時有約1100人簽署。

朱凱廸在回覆選舉主任的信件中提到自己不支持港獨，但認為和平主張港獨是港人受基本法保障的權利。他認為選舉主任問港獨是否自決前途的「選項」，背後的想法是不單自己不可主張港獨，也要反對他人有此主張。

譚惠珠說，基本法已解釋香港直轄於中央人民政府，香港有高度自治權，但沒自決地位。至於朱凱廸會否被取消參選資格，她相信選舉主任仍在考慮，不宜給意見。譚耀宗不認同和平主張港獨是受基本法保障，又指朱曾在就任立法會議員時宣誓擁護基本法和效忠香港特區，但他亦曾有很多說法、發表共同聲明，內容不符基本法，他相信選舉主任會全面考慮。

朱凱廸批評譚耀宗等人從中央「護法」角度，以政治需要說成鄉郊代表是基本法104條涵蓋的公職。朱反駁，北京和「護法」都無為「自決」下定義，斥「以法律服務政治」。