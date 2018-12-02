無扣安全帶靠手腳抓實 大命男3趾骨折

坐左邊首排 旁邊乘客司機拋出

25歲的葉宇剛任職香港機場地勤服務有限公司（HAS），他說當日甫上車便睡着，無扣安全帶，直至旅遊巴撞的士，他被拋出走廊位置，及時抓緊前面扶手，雙腳夾着座位，因而未被拋出車外。旅巴停頓後，葉聽到車上有人高呼「有無事」，他由另一乘客攙扶下車，當時已不見司機蹤影。他又說，被拋出車外的兩名男死者坐在司機位後首排位置。

葉說，「唔好彩就是坐這班車，好彩就是執番條命」，他右腳第二至第四隻腳趾骨折，至昨晚仍留醫，正等候做手術。他形容車禍是無妄之災，「我寧願現在開工，也不願躺在這裏」。

稱冠忠巴較機場巴準時 事發車速合理

葉又說，因冠忠的巴士較機場巴士準時，故偶會選乘，過去「覺得坐這些車很安全」。他回想案發時旅巴車速合理，料旅巴公司會汲取教訓，自己再坐旅巴時亦會扣上安全帶。HAS曾派員到醫院探望葉，叫他安心養傷，冠忠巴士事後亦送上果籃慰問。

國泰會向兩名離世員工的家屬各發放60萬元恩恤金，國泰行政總裁何杲前日稱將事件列作工傷處理，國泰發言人指當中細節及安排會盡快公布。

公司拒當工傷 怡中員工求助

工業傷亡權益會表示接到一名怡中航空服務員工求助，指僱主拒絕承認其為工傷個案，表明受傷期間不獲發工傷補償，對此感不公和徬徨。該會呼籲相關僱主仿效國泰的做法，將事件列作工傷處理。