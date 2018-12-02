學者：睡眠窒息症患者 約一成職業司機

患病司機撞車風險高逾3倍

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌（小圖）稱，在威爾斯醫院臨牀經驗所見，約10%睡眠窒息症患者是職業司機，包括的士、小巴、巴士、中港車、貨車、私家車司機。他遇過有中港貨車司機患者，除了晚間有鼻鼾，日間也不時在駕駛途中打瞌睡，更曾因駛往內地後太累，怕回程途中睡着，不敢回港，要先在車內補眠。

他續引述本地早年數據指出，本港約4%至5%成年男士患睡眠窒息症，女士則有2%至3%患病，2006年本地研究則發現5.4%職業司機有睡眠窒息症，約24%司機表示曾試過駕車期間短暫打瞌睡。他相信有關情况與職業司機長時間坐着少運動而增重或中年發福有關。

用正壓機改善睡眠 意外風險少72%

許樹昌說，睡眠時打鼻鼾聲愈大，患睡眠窒息症的機率愈高。由於患者睡覺時不停窒息，導致輕睡多熟睡少，大腦休息不足，令日間打瞌睡，記憶力、集中力、判斷力亦下降，還有夜尿、失眠、頭痛、胃酸倒流等病徵。「如患睡眠窒息，即使睡足10小時，仍會日間渴睡和集中力差。」許樹昌引述外國研究稱，有睡眠窒息症的司機較沒患病的司機，交通意外風險高3至5倍。他認為如職業司機有相關徵狀，應諮詢家庭醫生，有需要時轉介入院或在家居用儀器接受睡眠測驗，確診者可使用正氣壓機改善晚間呼吸和睡眠狀况。

他引述外國分析稱，使用正氣壓機改善睡眠的司機較沒用機的患者，交通意外風險少72%。許說曾有嚴重患者睡眠每小時窒息50至60次，用機後減至不足5次；亦有職業司機病人指用機後集中力改善，駕駛時很少再打瞌睡，若患此症的職業司機接受診治，相信對自己、乘客和公眾都安全得多。

明報記者 朱韻斐