5死車禍旅巴非獲批「員工車」 運署調查 大狀：或影響保險賠償

有酒店服務學生服務合約出租3批註

運輸署指出，涉事旅遊巴領有酒店服務（A02）、學生服務（A03）及合約式出租服務（A08）批註，未領有僱員服務（A04）批註。該署會就營辦商客運營業證的服務條件和涉事時所提供的服務性質調查，並已發信要求營辦商提供詳細資料。

冠忠巴士集團發言人稱，目前正就批註問題與運輸署溝通。國泰表示已與巴士公司管理層會面了解詳情，並採取即時措施，會繼續跟進。

根據《道路交通條例》規定，所有經營非專營巴士服務的營辦商須領有效的客運營業證，而提供僱員服務的巴士須領有有效的客運營業證，並獲運輸署簽發僱員服務（A04）批註。若非專營巴士在未獲批准的情况下營運（如提供非批註所容許的服務），或違反任何與發牌或客運營業證相關的條件，運輸署長可暫時吊銷或永久取消該客運營業證或涉事車輛的客運營業證。

冠忠主席稱「車輛不時調動 不構成問題」

冠忠巴士集團主席黃良柏前日回應傳媒查詢時稱，肇事旅遊巴有A08批註，集團旗下的旅遊巴有做僱員接載及租賃服務，車輛不時作調動，認為不構成問題。本報昨晚兩度向黃良柏查詢，均獲回覆指批註安排要待明天再回覆。

立法會議員田北辰稱，據他了解，申領A04批註的門檻較低，「看不到為何冠忠不去申請」。至於持A08批註的旅遊巴可否提供僱員接載服務，田說A08屬短期性質，在特殊事故如本來提供僱員接載服務（A04批註）的巴士拋錨，急需調動持A08批註的巴士，事前亦需由運輸署批准。他續說，若有證據顯示冠忠長期安排無A04批註的巴士向國泰提供服務，則涉違規。他批評運輸署在監管旅遊巴批註方面寬鬆，「不會一捉到（違規）即罰，而若發現營辦商接連違規，亦會給予辯解機會」。他認為今次肇事巴士的批註爭議，或影響乘客追討保險賠償，認為運輸署有責任加強監管。

大律師陸偉雄認為，冠忠有責任申領A04批註，以為國泰提供僱員接載服務，而因肇事巴士無上述批註，保險公司未必承擔保險賠償，惟目前有待運輸署調查。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676