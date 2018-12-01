林太露口風 安排明年訪美

噚日呢場宴會，有7個民主派議員出席，主要係民主黨同專業議政成員。法律界郭榮鏗（Dennis），仲同立法會主席梁君彥坐喺林鄭月娥兩旁。Dennis話，同林太、商務及經濟發展局長邱騰華提及稍後會到美國，仲同邱騰華分析美國民主黨同共和黨、成個朝野都睇得香港好實，如果香港民主自由收窄，美國可能會改變對港政策。Dennis話去到美國會呼籲政黨、商界唔好做「將香港推落懸崖嘅嘢」，例如唔好取消對港嘅特別政策，因為對任何人都無好處，邱騰華都同意佢嘅方針。不過Dennis同時都話，會呼籲美國朝野睇實香港一國兩制、法治落實情况。

重啟政改 聶德權反問泛民ready未

民主黨黃碧雲亦抽中同林鄭月娥、政制事務局長聶德權一齊坐主家席，佢喺席間把握機會問聶德權幾時重啟政改，局長問番佢民主派「ready未」，碧雲即刻話幾時都ready喎，仲立即話希望大家傾吓人大8．31框架係咪有迴旋空間。

立法會主席梁君彥喺致辭時話，好高興行政立法關係有實質改善，上個立法年度通過咗27項法案，財委會審議民生項目嘅進度都大有改善。佢話行政立法關係改善得來不易，希望政府多向議員解釋政策，聆聽議員意見，大家互相尊重、各司其職為市民服務。