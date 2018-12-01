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展望‧大灣區：區內不乏落後地 20年不愁無發展

【明報專訊】展望未來，方黃吉雯認為最重要的是內地領導人推動社會經濟向前，亦將內地的公路及鐵路打通。她退休轉而推動慈善活動之後，更體驗到內地興建公路、架設天橋的能力之強，不單令資金、人脈流通，路橋更深入偏遠地區，讓他們可向當地民眾伸出援手。這讓她有份參與的「健康快車」，能在短短3個月於內地施行1000個白內障手術，甚至培訓醫生。至今「健康快車」在內地設立了75個中心，把服務深入到更多地區。

欣賞小米理念 落後國推平手機

中國發展成世界強國，方黃吉雯稱，內地透過推動一帶一路可連繫東南亞、歐洲等不同地區，實現經商往來，香港的會計及金融專業亦可發揮專長。她說，支持一帶一路應該不限形式，凡事毋須採取「自己贏晒」及要求人家用自己的產品及服務的方式。她以「健康快車」名義走到斯里蘭卡、巴基斯坦及緬甸等一帶一路沿線國家，亦有意去哈薩克，替醫療落後的國家解決問題及扶貧。即使內地靠一己之力推動一帶一路，她強調做事時「宜幫當地政府考慮，最重要是令路通，令所有人均有得益」。當今資訊變得重要，她欣賞小米（1810）的理念，在落後國家推出便宜手機，讓每個人保持通訊。

隨着內地推動大灣區發展，方黃吉雯認為，正如她當年第一個要求入去內地參與發展一樣，年輕人可趁更多工作轉移到大灣區時，尋求出路，以本身的法律及稅務框架在區內出力。由於區內亦有落後的地區，她相信，只要引進技術、產業，港人不愁在未來20年內找不到發展空間。隨着中美貿易戰發酵，她預見香港中小企會受影響，因此亦可參加大灣區發展，借助大灣區出口鄰近國家。

相關字詞﹕小米 大灣區 一帶一路 健康快車 方黃吉雯 改革開放40年

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