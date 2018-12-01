首10年外資禁用人幣 申電話需9月

方黃吉雯印象最深刻的，是1979年國際資源龍頭企業Occidental Petroleum（美國西方石油）高層獲邀請到內地與鄧小平會面，商討到內地開採石油及煤炭，她當時所屬的美資安達信會計師行決定在內地設辦事處。回憶早年踏足內地，她笑說：「作為香港人，當時對中國感到好奇，想知道更多，心想不如自告奮勇。」她當年不懂普通話，發展成「亂講都講到」。

緊接前10年亂局 行一步退兩步

方黃吉雯說：「改革開放40年是集體回憶，港人在開始時扮演很重要的角色。」頭10年因是緊接之前10年亂局，遇到仍強勢的傳統勢力，有權不放，改革開放被內部鬥爭、不協調及反對聲所阻，根本「無大改革」。她說，「想做好多事情，但是真正做到的很少」，往往行前一步倒行兩步。首10年發展初期，內地沒有法律基礎處理外資企業稅收，外資會計師行亦無地方設立辦事處，要申請電話及傳真線更需6至9個月，同時只能用外匯券而不許使用人民幣，招聘員工只能經北京外企人力資源服務公司（FESCO）介紹請人。她當年既未能直接和國企接觸，加上外國企業登記法律也只在醞釀階段，外資機構在內地根本未能賺錢亦無從交稅，只能因應客戶需要提供會計及稅務服務，只有支出的份兒。

外企登記未有法律 外資無法賺錢

進入第二個10年，隨着內地推動5個經濟特區及14個沿海城市發展，引入外資參與，方黃吉雯說，港人可透過「三來一補」（來料加工、來樣加工、來件裝配及補償貿易）政策，對內地改革開放作最大貢獻，引入機械、原料及資金到內地，取得補貼並推動出口，因此得享成本下降及不受成衣配額限制的好處而賺錢，並有條件招聘更多當地人培訓。同時香港早年實施的抵壘政策，熟悉內地環境的同胞得以南下成為香港居民，再返內地建廠，形成新投資循環。

改革開放首10至15年內地沒有正式稅法，方黃吉雯說，業界後來認識國家財政部官員，嘗試安排外國稅務專家，討論如何推動及訂立稅法、優惠稅政策等。內地亦就組建合營企業制定規範，但礙於內地不想將擁有權授予他人，故只按項目合作，並設下15年合作期，當時經典範例便是廣州白天鵝賓館。隨着內地進一步推動國企改革，國家財政部亦聯同會計業界搞培訓，推動內地的會計師專業服務。其他專業方面，香港的大型律師行亦和內地合作，成立律師行，北上跟進國企及內地企業上市。