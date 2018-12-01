港聞

港聞二

下一篇 上一篇

20周男嬰棄商場女廁 送院不治

【明報專訊】慈雲山「慈雲山中心」商場的清潔工昨午在女廁廁格垃圾桶內，發現連着胎盤及臍帶的20周大男嬰，送院後證實死亡。警方正追緝男嬰父母，案件交黃大仙警區重案組跟進。

列「隱瞞嬰兒出生」 警緝男嬰父母

現場為慈雲山中心7樓一女廁廁格內垃圾桶。事發昨午3時許，一名62歲姓鄺清潔女工於上址發現一名連有胎盤及臍帶的男嬰，氣息微弱陷入昏迷，於是報警。救護接報到場，將嬰兒送往廣華醫院搶救，證實不治。警方接報到場，封鎖女廁調查，並出動警犬於商場搜索，可惜無發現疑棄嬰人的下落。姓鄺清潔工其後由警員陪同下前往警署錄取口供助查。

據了解，男嬰約20多周大，死因有待驗屍確定，案件列作「隱瞞嬰兒出生」，交黃大仙警區重案組跟進，警正追緝男嬰父母下落。

今年錄得多宗嬰屍案。本年8月，赤鱲角機場一號客運大樓禁區內一個女廁，有清潔女工發現一黑色膠袋內放有一名男嬰，仍連着臍帶及胎盤，事主昏迷送院搶救後不治，案件列「發現嬰兒屍體」處理。今年6月，屯門友愛邨一名拾荒翁在垃圾站發現一具女嬰屍，警方事後拘捕涉案同居情侶。今年1月，牛頭角彩霞邨一名印傭疑服藥墮胎，將約31周大女嬰誕下後棄置垃圾房，事後被揭發並判囚8個月。

相關字詞﹕嬰屍

上 / 下一篇新聞

9．28後與林鄭通電 陳健民促梁振英下台 林鄭回應非職權範圍
9．28後與林鄭通電 陳健民促梁振英下台 林鄭回應非職權範圍
警放彈後撤退 陳憂無政府狀態
警放彈後撤退 陳憂無政府狀態
後期無法影響學生 感是時候退出
後期無法影響學生 感是時候退出
庭上播佔領紀錄片 眾被告流淚不止
庭上播佔領紀錄片 眾被告流淚不止
佔領期間被捕撤控 油漆工索償指警揑造
佔領期間被捕撤控 油漆工索償指警揑造
賣酒新例生效 兩超市仍售未成年客 衛生署稱巡查跟進 惠康：已加強培訓
賣酒新例生效 兩超市仍售未成年客 衛生署稱巡查跟進 惠康：已加強培訓
糧油店無貼告示 稱政府沒講解不知新例
糧油店無貼告示 稱政府沒講解不知新例
質疑誠信 辯方：加迪奧着何志平秘援乍得總統
質疑誠信 辯方：加迪奧着何志平秘援乍得總統
付顧問費後 何晤總統研購中石油油權
付顧問費後 何晤總統研購中石油油權
官稱擲彩虹技術主導 香港01脫辦賭場罪
官稱擲彩虹技術主導 香港01脫辦賭場罪
李國能：行使權利須負責任 港大法學院畢業致辭 籲重視對國家香港責任
李國能：行使權利須負責任 港大法學院畢業致辭 籲重視對國家香港責任
無業漢涉扮美商 姦劫勒索找換店員
無業漢涉扮美商 姦劫勒索找換店員
蘇平治上訴獲減刑 即時釋放
蘇平治上訴獲減刑 即時釋放
環聯合作 涉及者眾 私隱專員：加快審查 停網上查 親索信貸報告預約爆滿
環聯合作 涉及者眾 私隱專員：加快審查 停網上查 親索信貸報告預約爆滿
暫停個人網上查詢 按揭客較受影響
暫停個人網上查詢 按揭客較受影響
業務遍30多國 環聯近年研金融科技
業務遍30多國 環聯近年研金融科技
西九M+平頂 LED幕牆日後對岸可見
西九M+平頂 LED幕牆日後對岸可見
林鄭：港基層醫療落後30年
林鄭：港基層醫療落後30年
稱未留意禮頓電郵抄送 港鐵獲新圖則逾年始通知屋署
稱未留意禮頓電郵抄送 港鐵獲新圖則逾年始通知屋署
禮頓總監沒查剪鋼筋地點身分
禮頓總監沒查剪鋼筋地點身分
觀塘噴泉5000萬撥款獲批
觀塘噴泉5000萬撥款獲批
若被DQ 朱凱廸興訟爭議104條
若被DQ 朱凱廸興訟爭議104條
改革開放40年系列：一九七九年闖內地 見證審計稅法由零起 方黃吉雯：國企改革靠朱鎔基
改革開放40年系列：一九七九年闖內地 見證審計稅法由零起 方黃吉雯：國企改革靠朱鎔基
首10年外資禁用人幣 申電話需9月
首10年外資禁用人幣 申電話需9月
展望‧大灣區：區內不乏落後地 20年不愁無發展
展望‧大灣區：區內不乏落後地 20年不愁無發展
國企漸棄美掛牌 成港股市增長動力
國企漸棄美掛牌 成港股市增長動力
尊子漫畫
尊子漫畫
林太露口風 安排明年訪美
林太露口風 安排明年訪美
新聞時光隧道 下周三上環開通
新聞時光隧道 下周三上環開通
中大課程推銷：訓練「政府管治精英」
中大課程推銷：訓練「政府管治精英」
浸大澄清唔搞辱校罪 只檢視紀律程序
浸大澄清唔搞辱校罪 只檢視紀律程序