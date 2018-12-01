20周男嬰棄商場女廁 送院不治

列「隱瞞嬰兒出生」 警緝男嬰父母

現場為慈雲山中心7樓一女廁廁格內垃圾桶。事發昨午3時許，一名62歲姓鄺清潔女工於上址發現一名連有胎盤及臍帶的男嬰，氣息微弱陷入昏迷，於是報警。救護接報到場，將嬰兒送往廣華醫院搶救，證實不治。警方接報到場，封鎖女廁調查，並出動警犬於商場搜索，可惜無發現疑棄嬰人的下落。姓鄺清潔工其後由警員陪同下前往警署錄取口供助查。

據了解，男嬰約20多周大，死因有待驗屍確定，案件列作「隱瞞嬰兒出生」，交黃大仙警區重案組跟進，警正追緝男嬰父母下落。

今年錄得多宗嬰屍案。本年8月，赤鱲角機場一號客運大樓禁區內一個女廁，有清潔女工發現一黑色膠袋內放有一名男嬰，仍連着臍帶及胎盤，事主昏迷送院搶救後不治，案件列「發現嬰兒屍體」處理。今年6月，屯門友愛邨一名拾荒翁在垃圾站發現一具女嬰屍，警方事後拘捕涉案同居情侶。今年1月，牛頭角彩霞邨一名印傭疑服藥墮胎，將約31周大女嬰誕下後棄置垃圾房，事後被揭發並判囚8個月。