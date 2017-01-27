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若被DQ 朱凱廸興訟爭議104條

【明報專訊】立法會議員朱凱廸上周四（22日）報名參選明年鄉郊代表選舉，選舉主任前日以暫未能確認「其中一名參選人」的參選資格，押後其參選鄉村的候選人號碼抽籤程序。朱凱廸昨向本報稱仍未收到確認。朱重申，《基本法》第104條宣誓要求，不適用於鄉郊代表選舉，若自己被取消參選資格（DQ），其訴訟的爭議點會是第104條是否適用，以及港獨作為自決選項是否等於不擁護《基本法》。律政司長鄭若驊昨出席立法會午宴後被問到第104條是否適用於鄉郊代表選舉，她稱「我無嘢講」。

昨未收到確認

朱凱廸參選元朗元崗新村居民代表，他昨再批評選舉主任向他提問「是否提倡或支持『香港獨立』為前途自決的選項」，反映不單參選人不可主張港獨，還要反對別人主張港獨。行政會議成員、資深大律師湯家驊早前稱擁護《基本法》不止是接受，亦要推廣，朱凱廸反駁政府現時的做法是妨礙他推廣《基本法》第27條，香港居民可享有言論等自由。他指《基本法》104條所指要宣誓的公職人員，亦沒有包括區議員，認為今次的爭拗或會牽連到104條是否適用於區議會選舉。

或牽連104條是否適用於區議會

他稱，不會催促選舉主任盡快作決定，但認為如過了周末仍未收到確認會影響選舉工作，而對手亦未收到選舉主任的確認信。

基本法委員會委員、經民聯梁美芬昨在商台節目表示，鄉村也屬行政編制和公共事務，「公職人員都應該保證效忠基本法和一國兩制」，在法律精神的理解上，《鄉郊代表選舉條例》第24條指提名人要保證效忠和擁護《基本法》，選舉主任亦有權要求提供更多與鄉郊代表選舉相關的資料，令選舉主任信服提名有效。

梁美芬指，假如朱凱廸被取消參選資格，提請司法覆核，便會由香港法院裁定《基本法》第104條是否適用於鄉郊代表選舉。

相關字詞﹕自決 梁美芬 朱凱廸

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