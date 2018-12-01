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觀塘噴泉5000萬撥款獲批

【明報專訊】立法會財委會昨日審議社區重點項目計劃撥款，包括造價約5000萬觀塘海濱音樂噴泉和1.3億元的摩頓臺活動中心，在建制派議員支持下，撥款在36票贊成、24票反對下獲通過。兩個項目6月在工務小組一度被否決，政府修改設計後再闖關，公民黨楊岳橋形容項目是「輪迴再輪迴」，甚至連累其他項目的審議進程，質疑政府有否檢討問題所在。民政事務局長劉江華回應指出，項目遇到不少聲音，但至於原因出自何處「可能要問番楊議員」，又稱區議會無反對項目，政府亦已盡責將所需資料交到立法會。

觀塘海濱音樂噴泉設有嬉水區，醫學界議員陳沛然問到，有否向噴水池周遭的居民或使用工廈的人士，清楚交代噴水池會增加患上退伍軍人症的風險；觀塘區議會主席陳振彬表示，噴水池距工業區相當遠，上面是觀塘繞道。鄭松泰追問水質監管，負責管理噴水池的康樂及文化事務署總康樂事務經理黎美玲表示，水質會參考泳池水質的消毒標準。

2016年首交立會 料2020年完工

泛民議員關注摩頓臺排球場重置安排，原地改做活動中心。議會陣線區諾軒擔心排球場搬往維多利亞公園，要與手球活動爭場地。民建聯張國鈞指手球與排球活動分為不同使用時段。他批評，早前有議員指局長是「錄音機」，是因議員提問似「錄音機」重複。他又指，「不是用區議會壓你」，區議會通過的項目，立法會就一定要通過，而是「民建聯支持呢個項目，好有信心，我投了這票會得到市民支持」。

計劃撥款早於上屆立法會、2016年就已交上財委會審議，但未能完成；今次是政府第三度將項目交到立法會闖關，終獲通過，而民主派昨提出的9個臨時動議全被否決。根據政府文件，若撥款獲批，局方計劃在今年底展開兩者的擬議工程，預期在2020年完工。

相關字詞﹕陳健波 財委會 社區重點項目 摩頓台活動中心 音樂噴泉

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