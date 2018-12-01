稱未留意禮頓電郵抄送 港鐵獲新圖則逾年始通知屋署

設計經理：因禮頓沒按機制交設計修訂

除一名後補證人外，禮頓所有證人昨日全部作供完畢，輪到港鐵證人上場。港鐵將會有19名證人到聆訊中作供，5名於今年8月被解僱或要求提早退休的港鐵高層都會作供，包括前工程總監黃唯銘、行政總裁梁國權，及3名前沙中線總經理。港鐵主席馬時亨更會壓軸登場。

負責沙中線的設計經理梁福榮昨承認，港鐵早於2013年收到禮頓更改連續牆頂部設計的文件，但其領導的設計管理團隊都未有留意，故無就修訂圖則諮詢屋宇署。他解釋，禮頓曾把附有設計修訂後的工地圖則以電郵副本抄送其團隊成員，惟團隊當時未有留意；一個月後，禮頓再呈交工地圖則予另一隊港鐵建造管理團隊，但未有轉交其設計團隊。梁更說，禮頓未有按合約內的機制遞交該次永久工程設計修改。

港鐵報告指三方溝通有失誤

最終港鐵於2015年向屋宇署申請連續牆完工證明時，才首次向屋宇署披露設計有所更改。就改動未有及時諮詢屋宇署，港鐵曾呈交事件報告，指出禮頓、港鐵建造管理團隊、港鐵設計管理團隊三方面的溝通有失誤。

指團隊每日監工應知第二次改動

禮頓其後就連續牆頂部設計再作第二次改動，梁福榮表示，今年7月才知道有第二次改動，但認為港鐵建造團隊每日都在地盤監督施工，「邏輯上應該知道」。

就今年8月發現港鐵報告內螺絲帽數量與實際數量有偏差，港鐵工程技術總管魏欽強昨在聆訊中就事件解畫，指當時其下屬按連續牆竣工圖則估算螺絲帽數目，至7月港鐵建造團隊才發現圖則有錯，港鐵才聯同禮頓找回建造時所作的紀錄，更新圖則。