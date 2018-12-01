林鄭：港基層醫療落後30年

團結香港基金昨發表《以人為本 縱橫整合》的香港醫療體系研究報告，引述數據指本港83%住院服務由公營提供（見表），醫療制度偏重住院和急症服務，應改由以人為本的基層醫療為主導。

研究：社康醫療投資1元 整體省8.4元

領導研究的中文大學公共衛生及基層醫療學院院長楊永強稱，20%公院病人出院後30日內未經預約再入院，反映出院後社區支援不足；倘有適當社區護理，一半公院入院個案可避免。他指社區護理遠較醫院服務便宜，以本地數據推算，於預防和社康醫療上每投資1元，整體能減少8.4元急症醫療開支。

楊永強認為，本港要轉變為以人為本的基層醫療模式，包括改革醫療券以鼓勵長者作預防慢性病；在病人出院時提供更多支援減少再入院；透過網上病人電子平台和24小時熱線支援病人自理；為普通科醫生提供更多培訓帶領基層醫療服務。

林鄭月娥在會上指現醫療制度過度倚賴住院，為可持續性帶來挑戰，上世紀80年代已有評論認為以醫院為主的制度無法應對所有醫療需求，「本港以人為本的全面基層醫療發展不單止落後了數年，而是落後了30年」。她說，政府在醫療方面投放不會減少，最新一份施政報告已展示政府決心，在預防護理方面會有更多投資，包括積極推展地區康健中心、增加中醫藥發展的投資等。

食物及衛生局長陳肇始指有承擔、決心和熱情發展本港基層醫療，會立即推行有關措施，包括正全力推動各地區康健中心發展，並在食衛局下設辦公室統籌基層醫療發展和研究所需資源。