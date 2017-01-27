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西九M+平頂 LED幕牆日後對岸可見

【明報專訊】西九管理局早前就M+博物館工程與承建商新昌營造解約，由金門接手。M+昨舉行平頂儀式，而高65米、闊100米的LED幕牆仍在建造，日後可展示流動影像作品，遠至對岸的港島區亦可看到。西九管理局預留17億元購買藏品，行政總裁栢志高昨稱，至今四成藏品是由捐贈所得，另動用了預留費用約一半購買藏品，料M+可於2020年下半年開幕。

M+分橫向和縱向大樓，平頂儀式昨於橫向大樓的天台花園舉行，M+董事局主席羅仲榮致辭時稱，大樓外牆是一道LED幕牆，可展示流動影像作品，亦由於M+坐落鐵路之上，故利用該地理位置特點，在鐵路隧道旁開闢大型地下展區。

資料顯示，幕牆的製造過程橫跨意大利、中國內地和香港三地。栢志高稱，幕牆以全色和高清播放電影、展示藝術作品和相關資訊，近至在幕牆下方的訪客，遠至對岸的港島區市民都可看到。

已完工八成 2020開幕

M+樓高16層，總樓面面積近6.5萬平方米，展覽空間佔1.7萬平方米。管理局昨帶傳媒參觀部分工地，包括日後的咖啡廳和展廳。栢志高稱建築工程已完成八成，整體則完成六成，料明年底竣工，但由於需時約9個月作準備，包括備妥合適展覽空間安頓藏品，料於2020年下半年開幕。

管理局早年獲立法會一筆過撥款，並預留當中17億元購買M+藏品和相關費用。栢志高昨稱至今四成藏品是捐贈所得，另動用預留費用約一半購買藏品，M+亦設大型升降機，將毗鄰儲存大樓的展品運至展廳擺放，「仍在購買藏品，但不會太進取，現為了開館而聚焦於已有藏品作挑選」。據西九網頁，已有藏品包括涵蓋近半世紀中國當代藝術品的「希克藏品」，橫跨油畫、攝影、裝置等多種媒介。

公民黨立法會議員陳淑莊昨與多名被新昌拖欠工程費的分判商代表和工人在平頂儀式前示威，要求管理局立即向分判商支付應獲費用。栢志高指需時核實相關索償，至今完成九成工作，加上管理局在M+完工後或向相關方面索償，過程漫長。

相關字詞﹕港島都看到 led幕牆展示流動影像 2020年下半年開幕 m+ 西九管理局

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