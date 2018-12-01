環聯合作 涉及者眾 私隱專員：加快審查 停網上查 親索信貸報告預約爆滿

黃繼兒：循規審查一般數月

環聯周四傍晚暫停在港網上消費者信貸報告查閱服務，記者查看環聯網頁，顯示昨日預約索取信貸報告的人數滿額，預約時間最快要到下周一。記者昨到環聯位於尖沙嘴的辦公室，門外有保安駐守，下午有多人前往索取報告，高峰時約有10人等候，部分人未經預約，職員指可試候補，惟不一定會獲處理。職員未透露昨共有多少人預約。

李小姐昨陪同母親到環聯辦公室索取信貸報告，她說5分鐘內便完成，先填申請表，再由職員核對身分證，付款後便取得報告，過程尚算順利，惟她亦擔心自己的信貸資料未受充分保障，「環聯在香港予人感覺是應該要穩妥」，擔心信貸資料有外泄風險。昨亦有市民因急需做按揭前往索取信貸報告，他對於環聯出現保安漏洞感無奈，期望盡快完成補救。

個人資料私隱專員公署已就事件展開循規審查，私隱專員黃繼兒昨在港台《千禧年代》表示，如有足夠資料或事實顯示事件有違規，公署會深入調查，一般循規審查需時數月，今次事涉多人帳戶，環聯方面亦合作，公署會加快審查速度。他又提及，歐盟對資料外泄事件加重問責，公署亦差不多檢討完私隱條例，短期內會提建議。

公署短期內就私隱條例提建議

環聯資訊是本港目前唯一消費者信貸資料服務機構，本報早前測試發現，只要掌握某人的身分證號碼及公開資料，回答簡單問題，即可通過核證查閱包括特首林鄭月娥及財政司長陳茂波的信貸報告。繼行政長官辦公室前日證實已收到環聯來信，財政司長辦公室昨亦向本報表示，陳茂波亦已收到環聯來信，表示已採取補救措施加強保護。