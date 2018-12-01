蘇平治上訴獲減刑 即時釋放

涂謹申稱不能接受 促律政司研上訴

民主黨立法會議員涂謹申認為上訴庭判決不能接受，並有原則上的錯誤，促請律政司重新研究應否再上訴或覆核刑期。

上訴庭指出，上訴人的行為雖不屬瀆職，但明顯嚴重失職，濫用公眾信任，嚴重程度足以被裁定罪成，沒有任何合理解釋讓上訴人指示下屬不執行新例，故駁回定罪上訴。

就判刑上訴，上訴庭指出，上訴人的職責影響公眾在海上的安全，因公眾一般不會留意船上設備有否跟足法例規定，只會相信有關保護他們及孩子的法例有被正確執行。上訴庭稱，若上訴人對執行新例有所想法，理應向上司提出，而非自行指示下屬不執法。

官指前後任同一做法 只蘇被控

但上訴庭同意本案不涉及不誠實、貪污或惡意，上訴人是一名受同事及同業擁戴的出色公務員。最重要的是，上訴人的行為只是承襲前任人的做法，甚至其兩名繼任人亦依循同一做法，惟除上訴人以外，沒有任何人被刑事檢控，最多只是被發警告信。

上訴庭最後特別指出，一般而言上訴人被定罪及判囚，公務員事務局會對上訴人作進一步行動。但上訴庭指本案情况不尋常，望上訴人不會比其他有關者受到更嚴苛的懲處。

【案件編號：CACC186/16】