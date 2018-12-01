無業漢涉扮美商 姦劫勒索找換店員

稱遺失銀包護照 多次借錢

被告高衛健（34歲），被指2016年9月9日至24日期間，在香港欺詐、非禮、強姦、勒索、盜竊及搶劫事主X（現年26歲）。事主昨供稱，被告於2016年9月初首次到訪找換店，兌換美元及人民幣時沒有詢問匯率，覺得他為人豪爽。直到同月9日，被告重返找換店，稱遺失了銀包及護照，事主便協助他租住灣仔君悅酒店，又應被告要求借2萬元予他作生活費。被告稱其侄兒大學一級榮譽畢業，請求她先出錢買一部手機作賀禮。

翌日，被告稱擔心再遺失金錢，事主遂開設一馬會戶口作儲錢用途，被告更自稱是美國公司高層，「撥一個電話」會計部便可匯錢予他，着事主不用擔心還款問題。同月11日，被告稱須賄賂會計部來匯錢還款，故向她索多2萬元存入馬會戶口。她雖起疑，但為讓被告還錢亦照做。

說服公司匯錢為由 拍下裸照

同月12日，被告着事主到酒店房，稱要拍攝親密照以證二人為情侶讓會計部匯錢。事主以為只需拍「搣面珠墩」等合照，豈料被告要求合影裸照，事主拒絕後兩人便在房內進餐。事主稱進餐後整個人好像「扯線公仔」一般，對被告唯命是從，並自行脫下所有衣服，被告則拉她到牀上，左手放其胸上自拍，最後更將事主強姦。

控方開案陳辭指出，被告其後以事主的裸照，威脅事主向銀行及借貸公司借錢，最終借了21萬多元，部分用作被告租住服務式住宅，部分則給了被告作生活費。後來，被告又再威脅事主，更稱會騷擾事主家人，令事主再借出3萬元。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC61/18】