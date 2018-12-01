港聞

港聞二

下一篇 上一篇

無業漢涉扮美商 姦劫勒索找換店員

【明報專訊】無業胖漢涉嫌自稱為擁有美國公民身分的商人，前年向找換店女職員稱遺失銀包，開始向女職員借錢，其後更疑食髓知味，涉強姦及非禮女職員，更拍下對方裸照藉此勒索她繼續借錢，涉款逾27萬元。胖漢其後被捕，警誡下承認自2013年起無業，依靠賭博及詐騙金錢維生，但否認強姦女職員，稱只是不小心將陽具插入對方的陰道。胖漢否認13項控罪，昨在高院受審。

稱遺失銀包護照 多次借錢

被告高衛健（34歲），被指2016年9月9日至24日期間，在香港欺詐、非禮、強姦、勒索、盜竊及搶劫事主X（現年26歲）。事主昨供稱，被告於2016年9月初首次到訪找換店，兌換美元及人民幣時沒有詢問匯率，覺得他為人豪爽。直到同月9日，被告重返找換店，稱遺失了銀包及護照，事主便協助他租住灣仔君悅酒店，又應被告要求借2萬元予他作生活費。被告稱其侄兒大學一級榮譽畢業，請求她先出錢買一部手機作賀禮。

翌日，被告稱擔心再遺失金錢，事主遂開設一馬會戶口作儲錢用途，被告更自稱是美國公司高層，「撥一個電話」會計部便可匯錢予他，着事主不用擔心還款問題。同月11日，被告稱須賄賂會計部來匯錢還款，故向她索多2萬元存入馬會戶口。她雖起疑，但為讓被告還錢亦照做。

說服公司匯錢為由 拍下裸照

同月12日，被告着事主到酒店房，稱要拍攝親密照以證二人為情侶讓會計部匯錢。事主以為只需拍「搣面珠墩」等合照，豈料被告要求合影裸照，事主拒絕後兩人便在房內進餐。事主稱進餐後整個人好像「扯線公仔」一般，對被告唯命是從，並自行脫下所有衣服，被告則拉她到牀上，左手放其胸上自拍，最後更將事主強姦。

控方開案陳辭指出，被告其後以事主的裸照，威脅事主向銀行及借貸公司借錢，最終借了21萬多元，部分用作被告租住服務式住宅，部分則給了被告作生活費。後來，被告又再威脅事主，更稱會騷擾事主家人，令事主再借出3萬元。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC61/18】

相關字詞﹕詐騙 搶劫 盜竊 強姦

上 / 下一篇新聞

9．28後與林鄭通電 陳健民促梁振英下台 林鄭回應非職權範圍
9．28後與林鄭通電 陳健民促梁振英下台 林鄭回應非職權範圍
警放彈後撤退 陳憂無政府狀態
警放彈後撤退 陳憂無政府狀態
後期無法影響學生 感是時候退出
後期無法影響學生 感是時候退出
庭上播佔領紀錄片 眾被告流淚不止
庭上播佔領紀錄片 眾被告流淚不止
佔領期間被捕撤控 油漆工索償指警揑造
佔領期間被捕撤控 油漆工索償指警揑造
賣酒新例生效 兩超市仍售未成年客 衛生署稱巡查跟進 惠康：已加強培訓
賣酒新例生效 兩超市仍售未成年客 衛生署稱巡查跟進 惠康：已加強培訓
糧油店無貼告示 稱政府沒講解不知新例
糧油店無貼告示 稱政府沒講解不知新例
質疑誠信 辯方：加迪奧着何志平秘援乍得總統
質疑誠信 辯方：加迪奧着何志平秘援乍得總統
付顧問費後 何晤總統研購中石油油權
付顧問費後 何晤總統研購中石油油權
官稱擲彩虹技術主導 香港01脫辦賭場罪
官稱擲彩虹技術主導 香港01脫辦賭場罪
李國能：行使權利須負責任 港大法學院畢業致辭 籲重視對國家香港責任
李國能：行使權利須負責任 港大法學院畢業致辭 籲重視對國家香港責任
蘇平治上訴獲減刑 即時釋放
蘇平治上訴獲減刑 即時釋放
環聯合作 涉及者眾 私隱專員：加快審查 停網上查 親索信貸報告預約爆滿
環聯合作 涉及者眾 私隱專員：加快審查 停網上查 親索信貸報告預約爆滿
暫停個人網上查詢 按揭客較受影響
暫停個人網上查詢 按揭客較受影響
業務遍30多國 環聯近年研金融科技
業務遍30多國 環聯近年研金融科技
西九M+平頂 LED幕牆日後對岸可見
西九M+平頂 LED幕牆日後對岸可見
林鄭：港基層醫療落後30年
林鄭：港基層醫療落後30年
稱未留意禮頓電郵抄送 港鐵獲新圖則逾年始通知屋署
稱未留意禮頓電郵抄送 港鐵獲新圖則逾年始通知屋署
禮頓總監沒查剪鋼筋地點身分
禮頓總監沒查剪鋼筋地點身分
觀塘噴泉5000萬撥款獲批
觀塘噴泉5000萬撥款獲批
若被DQ 朱凱廸興訟爭議104條
若被DQ 朱凱廸興訟爭議104條
20周男嬰棄商場女廁 送院不治
20周男嬰棄商場女廁 送院不治
改革開放40年系列：一九七九年闖內地 見證審計稅法由零起 方黃吉雯：國企改革靠朱鎔基
改革開放40年系列：一九七九年闖內地 見證審計稅法由零起 方黃吉雯：國企改革靠朱鎔基
首10年外資禁用人幣 申電話需9月
首10年外資禁用人幣 申電話需9月
展望‧大灣區：區內不乏落後地 20年不愁無發展
展望‧大灣區：區內不乏落後地 20年不愁無發展
國企漸棄美掛牌 成港股市增長動力
國企漸棄美掛牌 成港股市增長動力
尊子漫畫
尊子漫畫
林太露口風 安排明年訪美
林太露口風 安排明年訪美
新聞時光隧道 下周三上環開通
新聞時光隧道 下周三上環開通
中大課程推銷：訓練「政府管治精英」
中大課程推銷：訓練「政府管治精英」
浸大澄清唔搞辱校罪 只檢視紀律程序
浸大澄清唔搞辱校罪 只檢視紀律程序