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李國能：行使權利須負責任 港大法學院畢業致辭 籲重視對國家香港責任

【明報專訊】罕有出席公開場合的終院前首席法官李國能，昨出席港大法律學院畢業典禮，藉演辭呼籲年輕人要將「權責」平衡，重視個人權利時亦要培養強烈責任感，包括對國家、香港及自身職業與家庭的責任。他以已故英國首相邱吉爾名言強調施比受更有福，除獲得收入以維持生計，亦要學習付出以充實生活。他更認為，年輕人要學習保持適應力，終身學習，以應付世界不斷變遷，同時要建立堅毅不屈性格以克服逆境。

指有人認為權利是社會虧欠他們

今年為港大法律學院50周年，終院前首席法官李國能昨在畢業典禮擔任嘉賓，大會未有安排傳媒採訪，李國能在儀式後未有接受訪問。他在演辭中指出，法律專業人員必須盡力維護法治，獨立的司法機構對一國兩制下的香港至為關鍵。他又向年輕的畢業生呼籲，世界各地人民都非常清楚自己的權利，並會公開談論他們應有的權利，有人甚至認為那些權利是社會虧欠他們的，並以此作為基礎而思考和行動；但李國能認為，現在正是糾正權利高於責任這種不平衡的時候，認為年輕人要負責任地行使權利，承認及重視相對於權利的責任。他又說，不同層級的責任包括對國家即中國、香港、我們的職業和家庭，更指培養公民責任，對爭取更美好未來非常重要。

「能生存者是最能適應變化者」

李國能續稱，年輕人身處高度物質享樂主義的世界，有些人以賺取的收入及花費去衡量人的價值，但法律專業人士不應過度沉迷物質，並不點名引述已故英國首相邱吉爾名言「我們依靠獲得的東西謀生，但我們藉由付出以充實及創造生活」，他強調年輕人要以光榮和道德的方式行事，並準備貢獻社會。

李國能又認為，年輕人必須學習適應不斷變化，指出能生存的人並不是最強大或最聰明的人，而是最能適應變化的人，因此要時刻保持適應力，終身學習，以確保擁有所需知識及技能生存及成長。他又表示，要有堅毅不屈的性格以克服逆境，畢竟人生是一段漫長的旅程，有時會一帆風順，有時會崎嶇不平。

去年李國能接受傳媒訪問時，也曾表示「最近10年、20年（年輕人）講權利，但他們亦要明白權利涉及責任，要有責任地行使權利，年輕人要明白自己要努力，no one owes you a living，無一個社會會擔保你發達，但社會可以保障你有機會發揮自己」。

李國能演辭全文（英文原版）

李國能演辭全文（中文翻譯版）

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