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官稱擲彩虹技術主導 香港01脫辦賭場罪

【明報專訊】網媒「香港01」涉於去年書展攤位辦擲彩虹遊戲，被警方票控非法營辦賭場。裁判官昨裁決時指出，擲彩虹如射箭或射擊運動，故認為遊戲以技術主導，運氣含量少，不屬賭博，遂裁定香港01有限公司罪名不成立，兼獲訟費。

控方認為擲彩虹遊戲以運氣主導，故屬賭博一種。裁判官林子勤裁決時指出，運氣的應用非常廣泛，日常生活事無大小亦關乎運氣；又指在遊戲中，對手玩家技術性失誤而導致自己勝利，亦算是運氣的一種。

指應考慮有無「控制不到的隨意性」

裁判官續稱，遊戲是否由運氣主導，應考慮遊戲有無「玩家控制不到的隨意性」，例如撲克遊戲的發牌是玩家不能控制，縱使玩家技術有多高仍屬賭博；相反棋類博弈如象棋，玩家能主要依靠技術定勝負，便不屬賭博。

至於擲彩虹遊戲，裁判官認為玩家主要以技術決定銀幣落在彩虹的位置，就如射箭或射擊運動一般。縱使擲彩虹或許難度甚高，但仍不可因遊戲難度高便稱其屬賭博，裁定擲彩虹遊戲是由技術主導及並非賭博。

案情指出，一名女警去年7月到香港01書展攤位放蛇參加「01有獎彩虹」活動，參加者可透過不同方式獲得代幣，女警獲取20枚代幣，把17枚代幣擲到彩虹上，得到兩件獎品。

民政事務總署網頁的資料顯示，根據規管賭博活動的《賭博條例》，任何人為推廣生意或業務，或推銷任何產品，而舉辦並以抽獎或博彩遊戲的方式分發或分配獎品的競賽或計劃，必須先向民政事務局長委派的公職人員申請推廣生意的競賽牌照。

【案件編號：ESS27758/2018】

相關字詞﹕非法營辦賭場 賭博 網媒

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