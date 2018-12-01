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付顧問費後 何晤總統研購中石油油權

【明報專訊】在何志平涉賄案第4天審訊，塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio）詳述何志平向乍得總統德比贈送200萬現金禮盒後的進展時，提到華信「非洲團隊」與乍得簽署了捐款信後，雙方均沒有對外發布捐款新聞稿。而何志平向加迪奧支付顧問費後，隨即第3次約見德比，目標轉而購買中石油於乍得的10%油權。

華信乍得簽捐款信後無公布

加迪奧昨供稱，華信代表於2014年12月9日、即送贈禮盒的翌日，答應回中國草擬捐款信。捐款信於翌年1月12日完成簽署，但雙方均沒有對外發布新聞稿或公告。他續稱，通常捐款是正面的事，都會對外公布。

加迪奧憶述，當時何志平未與他的顧問公司「Sarata」建立書面協議和付款，故向其追問。他供稱，2014年9月認識何志平，至2015年2月4才收到一封「華信委任信」。控方披露電郵中，加迪奧2月5日回覆指需擬定和簽署正式「顧問合約」，在信中議價稱對方最少向「Sarata」支付50萬美元。控方追問為何，加迪奧解釋，當時覺得華信向乍得總統贈予200萬美元，自己作為中間人希望得到應有賠償金額。

電郵追溯至2015年3月25日、即何志平首次向加迪奧支付顧問費後，何隨即再次約見德比，但談論話題由首兩次會晤商討發展乍得油田Block H，改為討論轉為購買中石油於乍得的10%油權。控方披露手機短訊內容的文件提及，何志平曾向加迪奧議價，最高付2億美元、軍事武器及人民幣貼現貸款，以購買油權。

相關字詞﹕華信 乍得 加迪奧 何志平涉賄案

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