港聞

港聞二

下一篇 上一篇

質疑誠信 辯方：加迪奧着何志平秘援乍得總統

【明報專訊】民政事務局前局長何志平涉賄案，昨在紐約進行第4日審訊，污點證人塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio）連續第三天作供，受到辯方律師交叉盤問。辯方律師Edward Kim多番就加迪奧的誠信和從事顧問的專業性提出質疑，指加迪奧曾向何志平發出電郵中，指示華信能源公司向乍得提供秘密財政支援，以資助總統政治運動。

識何志平時 首以顧問身分談石油

辯方律師Edward Kim昨開始盤問控方證人加迪奧，歷時約2小時。Kim連番質疑加迪奧供辭的可信度。他問到加迪奧2014年認識何志平時，是否首次以顧問身分諮詢石油生意，加迪奧回答「是」。

認報酬門券或是賄款 選總統曾收捐獻

對於加迪奧提議華信公司支付進入乍得油巿場的報酬門券，Kim追問下加迪奧承認報酬門券有可能是「賄款」，而加迪奧本人2012年參選塞內加爾總統時，亦曾接收1000萬西非法郎（13.6萬港元）的現金匿名捐獻。

辯方續指出，加迪奧曾向何志平發電郵，指示華信向乍得提供秘密財政支援，以資助總統政治運動。該信其中一段，加迪奧指自己有特權，足以改寫2005年10月25日《中華人民共和國和塞內加爾共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。加迪奧於庭上承認「這段說話完全是錯的」。

此外，Kim又追溯，加迪奧於知悉2014年12月乍得總統德比（Idriss Déby）獲何志平及華信能源公司人員給予200萬美元現金禮盒一事後，翌日早上曾向何志平發短訊追問顧問費事宜，何志平未有回覆。Kim追問加迪奧是否「帶着自己的情緒」進入會議室，加迪奧笑着回應稱是因總統的憤怒反應而倍感憤怒。加迪奧已完成3日作供，控方今日傳召其他證人出庭作供。

另外，加迪奧作供時憶述，2015年4月收到一封「華信委任信」（Appointment）（詳見另稿），控方資料顯示，其間加迪奧與路祥安以電郵聯絡，而該信亦列出，華信會向加迪奧支付合共40萬元顧問費。

資料顯示，路祥安一直被視為特首董建華的「家臣」，曾任特首高級特別助理，以及香港中華能源基金會副秘書長，路祥安今年2月12日因病入院後死亡，終年66歲。

明報特約記者 黃靖凝 紐約報道

相關字詞﹕華信 乍得 董建華 路祥安 何志平涉賄案

上 / 下一篇新聞

9．28後與林鄭通電 陳健民促梁振英下台 林鄭回應非職權範圍
9．28後與林鄭通電 陳健民促梁振英下台 林鄭回應非職權範圍
警放彈後撤退 陳憂無政府狀態
警放彈後撤退 陳憂無政府狀態
後期無法影響學生 感是時候退出
後期無法影響學生 感是時候退出
庭上播佔領紀錄片 眾被告流淚不止
庭上播佔領紀錄片 眾被告流淚不止
佔領期間被捕撤控 油漆工索償指警揑造
佔領期間被捕撤控 油漆工索償指警揑造
賣酒新例生效 兩超市仍售未成年客 衛生署稱巡查跟進 惠康：已加強培訓
賣酒新例生效 兩超市仍售未成年客 衛生署稱巡查跟進 惠康：已加強培訓
糧油店無貼告示 稱政府沒講解不知新例
糧油店無貼告示 稱政府沒講解不知新例
付顧問費後 何晤總統研購中石油油權
付顧問費後 何晤總統研購中石油油權
官稱擲彩虹技術主導 香港01脫辦賭場罪
官稱擲彩虹技術主導 香港01脫辦賭場罪
李國能：行使權利須負責任 港大法學院畢業致辭 籲重視對國家香港責任
李國能：行使權利須負責任 港大法學院畢業致辭 籲重視對國家香港責任
無業漢涉扮美商 姦劫勒索找換店員
無業漢涉扮美商 姦劫勒索找換店員
蘇平治上訴獲減刑 即時釋放
蘇平治上訴獲減刑 即時釋放
環聯合作 涉及者眾 私隱專員：加快審查 停網上查 親索信貸報告預約爆滿
環聯合作 涉及者眾 私隱專員：加快審查 停網上查 親索信貸報告預約爆滿
暫停個人網上查詢 按揭客較受影響
暫停個人網上查詢 按揭客較受影響
業務遍30多國 環聯近年研金融科技
業務遍30多國 環聯近年研金融科技
西九M+平頂 LED幕牆日後對岸可見
西九M+平頂 LED幕牆日後對岸可見
林鄭：港基層醫療落後30年
林鄭：港基層醫療落後30年
稱未留意禮頓電郵抄送 港鐵獲新圖則逾年始通知屋署
稱未留意禮頓電郵抄送 港鐵獲新圖則逾年始通知屋署
禮頓總監沒查剪鋼筋地點身分
禮頓總監沒查剪鋼筋地點身分
觀塘噴泉5000萬撥款獲批
觀塘噴泉5000萬撥款獲批
若被DQ 朱凱廸興訟爭議104條
若被DQ 朱凱廸興訟爭議104條
20周男嬰棄商場女廁 送院不治
20周男嬰棄商場女廁 送院不治
改革開放40年系列：一九七九年闖內地 見證審計稅法由零起 方黃吉雯：國企改革靠朱鎔基
改革開放40年系列：一九七九年闖內地 見證審計稅法由零起 方黃吉雯：國企改革靠朱鎔基
首10年外資禁用人幣 申電話需9月
首10年外資禁用人幣 申電話需9月
展望‧大灣區：區內不乏落後地 20年不愁無發展
展望‧大灣區：區內不乏落後地 20年不愁無發展
國企漸棄美掛牌 成港股市增長動力
國企漸棄美掛牌 成港股市增長動力
尊子漫畫
尊子漫畫
林太露口風 安排明年訪美
林太露口風 安排明年訪美
新聞時光隧道 下周三上環開通
新聞時光隧道 下周三上環開通
中大課程推銷：訓練「政府管治精英」
中大課程推銷：訓練「政府管治精英」
浸大澄清唔搞辱校罪 只檢視紀律程序
浸大澄清唔搞辱校罪 只檢視紀律程序