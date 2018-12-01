質疑誠信 辯方：加迪奧着何志平秘援乍得總統

識何志平時 首以顧問身分談石油

辯方律師Edward Kim昨開始盤問控方證人加迪奧，歷時約2小時。Kim連番質疑加迪奧供辭的可信度。他問到加迪奧2014年認識何志平時，是否首次以顧問身分諮詢石油生意，加迪奧回答「是」。

認報酬門券或是賄款 選總統曾收捐獻

對於加迪奧提議華信公司支付進入乍得油巿場的報酬門券，Kim追問下加迪奧承認報酬門券有可能是「賄款」，而加迪奧本人2012年參選塞內加爾總統時，亦曾接收1000萬西非法郎（13.6萬港元）的現金匿名捐獻。

辯方續指出，加迪奧曾向何志平發電郵，指示華信向乍得提供秘密財政支援，以資助總統政治運動。該信其中一段，加迪奧指自己有特權，足以改寫2005年10月25日《中華人民共和國和塞內加爾共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。加迪奧於庭上承認「這段說話完全是錯的」。

此外，Kim又追溯，加迪奧於知悉2014年12月乍得總統德比（Idriss Déby）獲何志平及華信能源公司人員給予200萬美元現金禮盒一事後，翌日早上曾向何志平發短訊追問顧問費事宜，何志平未有回覆。Kim追問加迪奧是否「帶着自己的情緒」進入會議室，加迪奧笑着回應稱是因總統的憤怒反應而倍感憤怒。加迪奧已完成3日作供，控方今日傳召其他證人出庭作供。

另外，加迪奧作供時憶述，2015年4月收到一封「華信委任信」（Appointment）（詳見另稿），控方資料顯示，其間加迪奧與路祥安以電郵聯絡，而該信亦列出，華信會向加迪奧支付合共40萬元顧問費。

資料顯示，路祥安一直被視為特首董建華的「家臣」，曾任特首高級特別助理，以及香港中華能源基金會副秘書長，路祥安今年2月12日因病入院後死亡，終年66歲。

明報特約記者 黃靖凝 紐約報道