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賣酒新例生效 兩超市仍售未成年客 衛生署稱巡查跟進 惠康：已加強培訓

【明報專訊】為減酒精危害健康，禁向未成年人賣酒的控酒措施昨生效，本報昨邀請一名17歲男生放蛇，到5間零售店買酒，結果有兩店照賣，其中康怡花園惠康經收銀員出售，而康怡廣場AEON百貨的超級市場則經自助收銀機賣出。同時，本報昨早發現網店士多，未及時按法例要求設不可賣酒予未成年人的告示，亦沒要求買家聲明年滿18歲。衛生署昨回覆，煙酒辦公室會巡查，並跟進違規情况。

明報記者 黃心悅 林穎茵

《2018年應課稅品（修訂）條例》昨生效，賣酒的超市、便利店及網店等均不可向未滿18歲者賣酒，並須以中及英文展示「訂明告示」（下稱告示），說明「根據香港法律，不得在業務過程中，向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類」；網店則須要求買方聲明年齡。

惠康未查年齡 AEON掃自助機無人阻

本報昨邀請一名17歲男生明仔（化名）在赤柱7-11、超市Fusion和ThreeSixty，以及康怡廣場AEON百貨和康怡花園惠康買酒。赤柱7-11收銀處有兩張清晰告示，當明仔拿起啤酒付款時，收銀員即要求出示身分證。類似情况亦出現在Fusion和ThreeSixty，兩店收銀員同樣先頓了一頓，然後要求明仔展示身分證。其中Fusion的收銀員計算了一下，發現他差數天才18歲，婉拒明仔並向他致歉。

不過，明仔在康怡花園惠康買啤酒時，收銀職員曾頓了一頓，但沒查證其年齡，終成功完成交易。明仔在康怡廣場AEON百貨的超級市場則經自助收銀機買啤酒，附近雖有職員，亦沒查證其年齡，他掃描啤酒條碼時，收銀屏幕彈出注意事項，要求確認是否年滿18歲，明仔確認後再付款，便帶着啤酒離開。明仔所購啤酒，全部交由記者處理。

控煙酒辦指引：自助機可禁賣酒

惠康昨回應稱十分關注並積極了解事件，已加強內部培訓及提供清晰營運指引。本報昨晚曾致電AEON百貨，但未有人接聽，電郵查詢亦暫未獲回覆。據控煙酒辦指引，商戶可禁止顧客在自助結帳櫃台買酒，或識別到酒類飲品條碼時鎖上有關裝置，並在屏幕指示顧客需職員協助完成交易。

網店士多一度無告示 稱系統正升級

另外，本報記者昨早瀏覽4個賣酒網店，在士多購買手工啤酒時不見告示或年齡聲明。士多回覆稱網站於昨日零時至下午2時20分正升級系統，告示及確認達18歲之確認框未能在頁面展示，系統更正後已恢復正常。該店亦取消在上述系統升級時間段中涉及酒類的70張訂單。

記者在百佳網選購啤酒、按鍵付款時，則彈出紅字要求買方聲明年滿18歲，但同一位置不見告示，百佳回覆稱其告示在網頁底。至於惠康網會同時顯示告示及年齡聲明。HKTVmall網則設告示，卻沒年齡聲明，該公司解釋客戶登記前須確認年滿18歲，購物時不需另聲明。

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