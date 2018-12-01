後期無法影響學生 感是時候退出

不同意學生「不談判不退場」

陳健民供稱，原希望政府與學聯可持續對話，得到成果後結束佔領，惟對話未有再出現；即使學生認為談判不會有實質成果，三子亦認為已是退場時候。陳憶述，當時三子已為退場作準備，並與民主黨兩度開會，提出希望何俊仁辭職，冀以超級區議會補選變相引發「反對8．31，重啟政改」為主題的「公投」，屆時學生便可將佔領轉化成社區運動，惟提議被學生拒絕。

復教示淡出姿態

陳續指，由2014年9月27日起，他與戴耀廷一直留守佔領區，直至10月27日不再通宵留守，翌日並返大學復教。代表三子的資深大律師麥高義問及，這是否代表他永久離開金鐘添馬一帶，「這行為本身是否姿態，顯示你撤退？」陳健民則承認，這是他們要開始淡出運動的姿態，亦有讓學生領袖知悉，三子不可再似之前支持他們。

他並說，自政府與學生對話後，三子與學生領袖關係起了很大變化，因學生不接受談判，也不接受退場，雙方溝通幾近中斷，「我們認為，我們無法再影響學生，覺得也是退出的時候」。至於公開與學生分開，他便數到12月初，三子召開記者會呼籲學生離場，及後三子並往警署自首，承認或觸犯一項參與未經批准集結的罪行。