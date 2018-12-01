警放彈後撤退 陳憂無政府狀態

原料警拘捕 坐大台旁等待

佔中三子當日凌晨宣布啟動佔中後，不少示威者反指他們「騎劫」並離開。陳健民憶述現場只剩數百示威者，氣氛沮喪。直至中午，時任學聯常委鍾耀華稱不少人正前來支援，「當時以為他（鍾耀華）只是為自己打氣」，其後眼見夏愨道群眾增加，「我當時很激動，因為整晚都覺得，彷彿群眾離棄了我們，突然看見這麼多香港人走出來，很感動」。

陳健民表示，當日三子沒有指揮的可能，原欲在下午6時召開記者會，解釋群眾自發佔領；惟記者會前數分鐘，突有催淚彈爆發。他起初反應不及，至第二個催淚彈爆發，他相信陸續有來，故請邵家臻呼籲群眾離開。陳稱構思佔領中環時已討論，若警方施放催淚彈，便馬上勸群眾離開以保障安全。他憶述當時示威者向海旁及添馬公園方向走，亦見不少人將雨傘丟在路邊，氣氛頗恐慌。

他原預期警方在施放催淚彈後會拘捕他們，故三子亦坐在「大台」旁等待被捕，其後警方未有行動。他哽咽說：「我站在添美道、夏愨道交界位，在鐵馬前看了一晚，警方如何用催淚彈驅散人群，人們卻總是折返。」