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9．28後與林鄭通電 陳健民促梁振英下台 林鄭回應非職權範圍

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，被控煽惑他人犯公眾妨擾等共6罪，案件昨續審，由陳健民繼續自辯。陳透露在警方施放催淚彈的數日後，曾與時任政務司長林鄭月娥單對單通電話，他反映冀時任特首梁振英、時任警務處長曾偉雄下台；惟林鄭分別指並非其職權範圍，以及政府不可隨便開除官員。陳並透露，時任特首辦主任邱騰華曾要求三子協助開通部分通道。

代表佔中三子的資深大律師麥高義昨問及，「和平佔中」第三階段，是否永遠都有關溝通、對話，陳健民認同。被問到為何加入「和平佔中」，陳稱是基於對這個地方的愛，「這是我出生的地方，我對此地有感情」。他指三子對運動最重要的兩點，分別為令社會聚焦政改問題、知悉真普選的重要性，以及向公眾解釋為何要用和平方法爭取民主。

改促曾偉雄下台 覆：不可隨便

陳健民庭上憶述，在2014年9月28日警方施放催淚彈後兩至三日內，即9月30日至10月2日之間，有泛民議員與林鄭通電後，將電話遞向他。他引述林鄭當時問如何可化解危機，他明言定是梁振英下台才能解決危機，「林鄭說，這並非其職權可處理的問題」；他再稱警方不應對和平示威者施放催淚彈，故政府應要求曾偉雄下台，「林鄭回應指，政府不可隨便開除一名官員，必須經適當程序」。

邱騰華要求助開路

他轉為向林鄭要求政府成立獨立調查委員會，調查施放催淚彈一事，林鄭稱可以考慮，並指她對促進政府與學生對話提議持正面態度，但透露要說服梁才能成事。其後，三子、泛民議員亦與邱騰華通過電話會議對話，當時邱騰華冀三子協助開通海富天橋、金鐘道及通往政府總部通道，以創造對立較小的氣氛，促使對話出現。

不想予動武藉口 說服群眾讓路

陳健民表示，不希望癱瘓政總，因他們不認為社會支持此做法，亦憂若特首辦、政府總部癱瘓，政府會有充分理由武力清場，「我們不想看見更多人受傷」，故三子等人亦曾與留守政總天橋的示威者商討，冀他們能重開道路供公務員上班。

陳健民強調只能「商討」，因示威者不會跟從任何群體要求離開的指令，由示威者自行決定去留。他笑稱，這類「痛苦」的差事多由戴耀廷及朱耀明負責。

佔領期間，學聯、學民思潮、和平佔中、泛民及非政府組織組成「五方平台」，陳健民透露，政府當時選定學聯為對話對象，三子無法參與談判。他稱對話亦波折重重，包括政府宣布願對話後，學生因不滿旺角有黑勢力毆打示威者，提出擱置對話；政府也曾因泛民有人提出「全面抵抗」而取消對話，三子其間持續與雙方溝通，直至10月21日終能舉行對話。

陳健民下周一繼續作供，將接受盤問。其餘8名被告為戴耀廷、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。

【案件編號：DCCC480/17】

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相關字詞﹕佔中9人案

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