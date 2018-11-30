Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報視頻
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
改革開放40年
偵查報道
圖片看世界
港聞
2018年11月30日星期五
港聞二
陳健民自辯憶述晤林鄭劉江華：民間「公投」報告 官員留梳化
提早宣佔中「人潮散」 學生「唔畀我哋再企台」
遭戴點名帶領佔中 陳稱事前未獲諮詢
梁國雄上訴 政府方：叫口號被DQ 屬咎由自取
再選3陪審員 暴動案下周一開審
朱凱廸接通知 候選人號碼抽籤押後 「暫未能確認其中一名參選人資格」
乍得總統憤怒：為何總覺非洲首長貪污 何志平華信200萬美元留乍得 後補「捐款信」
中國石油違例致德比失望 加迪奧稱促和解不易
禮頓123頁內部調查報告 僅一頁半提剪鋼筋
厄爾尼諾恐臨 今冬料偏暖多雨 天文台預計冷日少於21 嚴寒仍可能
倘山竹不經菲逢大潮 水位達5米超溫黛
改革開放40年系列：七七年國慶團啟發 胡應湘瞓身投資廣東 有感內地落後 年半後邀5巨頭北上投資
助粵建路掀兩線三線爭拗 副省長一句「胡代表先進」平息
展望‧土地問題：九七已倡大填海 籲港府「做好自己」
欠電費遭截電 單親母點燭照明燬家 稱地產經紀數月無轉交電費單 被要求分擔裝修費
殺妻倫常案 疑兇疑自停精神藥物
玩出禍 三漢𨋢內毆鬥被捕
新聞資訊來源 電視最主要 三成受訪者信傳統媒體
醫管局自選兼職平台 200醫護登記
無業漢認與弱智妹亂倫 下月判刑
新居屋27.2萬申請破紀錄 61人爭1 白表料首兩號碼方有機會揀樓
跑馬地90年歷史大宅 擬列二級
立會通過設旅監局 旅議會轉型剩20人
商湯推AI中學教材 盼明年入港校 料每校60萬 課本師訓電子平台「一條龍」
輕鐵新監察系統 提車長減速開門看岔路
肝衰竭九巴職員遺孀 盼集2萬like開店履夫諾
尊子漫畫
卿姐獲LSE榮譽博士 亞洲女性首人
年輕醫生怨周六要培訓 阿媽代向醫院投訴
上傳愛犬合照反擊批評 凱欣被質疑違規帶狗入機場
郭榮鏗下月訪美 游說勿改對港政策
日本市議員致函問究竟 林鄭交保安局答
叮叮主席樂見政府行動紓擠塞
下一篇
上一篇
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
陳健民自辯憶述晤林鄭劉江華：民間「公投」報告 官員留梳化
提早宣佔中「人潮散」 學生「唔畀我哋再企台」
遭戴點名帶領佔中 陳稱事前未獲諮詢
梁國雄上訴 政府方：叫口號被DQ 屬咎由自取
再選3陪審員 暴動案下周一開審
朱凱廸接通知 候選人號碼抽籤押後 「暫未能確認其中一名參選人資格」
乍得總統憤怒：為何總覺非洲首長貪污 何志平華信200萬美元留乍得 後補「捐款信」
中國石油違例致德比失望 加迪奧稱促和解不易
禮頓123頁內部調查報告 僅一頁半提剪鋼筋
厄爾尼諾恐臨 今冬料偏暖多雨 天文台預計冷日少於21 嚴寒仍可能
倘山竹不經菲逢大潮 水位達5米超溫黛
改革開放40年系列：七七年國慶團啟發 胡應湘瞓身投資廣東 有感內地落後 年半後邀5巨頭北上投資
助粵建路掀兩線三線爭拗 副省長一句「胡代表先進」平息
展望‧土地問題：九七已倡大填海 籲港府「做好自己」
欠電費遭截電 單親母點燭照明燬家 稱地產經紀數月無轉交電費單 被要求分擔裝修費
殺妻倫常案 疑兇疑自停精神藥物
玩出禍 三漢𨋢內毆鬥被捕
新聞資訊來源 電視最主要 三成受訪者信傳統媒體
醫管局自選兼職平台 200醫護登記
無業漢認與弱智妹亂倫 下月判刑
新居屋27.2萬申請破紀錄 61人爭1 白表料首兩號碼方有機會揀樓
跑馬地90年歷史大宅 擬列二級
立會通過設旅監局 旅議會轉型剩20人
商湯推AI中學教材 盼明年入港校 料每校60萬 課本師訓電子平台「一條龍」
輕鐵新監察系統 提車長減速開門看岔路
肝衰竭九巴職員遺孀 盼集2萬like開店履夫諾
尊子漫畫
卿姐獲LSE榮譽博士 亞洲女性首人
年輕醫生怨周六要培訓 阿媽代向醫院投訴
上傳愛犬合照反擊批評 凱欣被質疑違規帶狗入機場
郭榮鏗下月訪美 游說勿改對港政策
日本市議員致函問究竟 林鄭交保安局答
叮叮主席樂見政府行動紓擠塞
陳健民自辯憶述晤林鄭劉江華：民間「公投」報告 官員留梳化
提早宣佔中「人潮散」 學生「唔畀我哋再企台」
遭戴點名帶領佔中 陳稱事前未獲諮詢
梁國雄上訴 政府方：叫口號被DQ 屬咎由自取
再選3陪審員 暴動案下周一開審
朱凱廸接通知 候選人號碼抽籤押後 「暫未能確認其中一名參選人資格」
乍得總統憤怒：為何總覺非洲首長貪污 何志平華信200萬美元留乍得 後補「捐款信」
中國石油違例致德比失望 加迪奧稱促和解不易
禮頓123頁內部調查報告 僅一頁半提剪鋼筋
厄爾尼諾恐臨 今冬料偏暖多雨 天文台預計冷日少於21 嚴寒仍可能
倘山竹不經菲逢大潮 水位達5米超溫黛
改革開放40年系列：七七年國慶團啟發 胡應湘瞓身投資廣東 有感內地落後 年半後邀5巨頭北上投資
助粵建路掀兩線三線爭拗 副省長一句「胡代表先進」平息
展望‧土地問題：九七已倡大填海 籲港府「做好自己」
欠電費遭截電 單親母點燭照明燬家 稱地產經紀數月無轉交電費單 被要求分擔裝修費
殺妻倫常案 疑兇疑自停精神藥物
玩出禍 三漢𨋢內毆鬥被捕
新聞資訊來源 電視最主要 三成受訪者信傳統媒體
醫管局自選兼職平台 200醫護登記
無業漢認與弱智妹亂倫 下月判刑
新居屋27.2萬申請破紀錄 61人爭1 白表料首兩號碼方有機會揀樓
跑馬地90年歷史大宅 擬列二級
立會通過設旅監局 旅議會轉型剩20人
商湯推AI中學教材 盼明年入港校 料每校60萬 課本師訓電子平台「一條龍」
輕鐵新監察系統 提車長減速開門看岔路
肝衰竭九巴職員遺孀 盼集2萬like開店履夫諾
卿姐獲LSE榮譽博士 亞洲女性首人
年輕醫生怨周六要培訓 阿媽代向醫院投訴
上傳愛犬合照反擊批評 凱欣被質疑違規帶狗入機場
郭榮鏗下月訪美 游說勿改對港政策
日本市議員致函問究竟 林鄭交保安局答
叮叮主席樂見政府行動紓擠塞
prev
next