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輕鐵新監察系統 提車長減速開門看岔路

【明報專訊】輕鐵是屯門、元朗及天水圍居民常用的交通工具，每日運載50萬人次。港鐵用兩年時間研發全新「綜合車速及位置監督系統（iSPS）」，為全球首個結合全球定位系統（GPS）及無線射頻辨識技術（RFID）之系統，能為輕鐵駕駛作實時監察，以增行車安全。

港鐵車務營運主管（西面網絡）張志強解釋，有別於其他鐵路系統的全自動化操作，輕鐵所有開車停車、開門關門及加減速等步驟均為人手操作，輕鐵亦會於馬路上與其他道路使用者共用路面。他說，最新的iSPS系統能讓列車一方面使用GPS定位，另一方面車上安裝RFID閱讀器，列車駛過已安裝上路軌的標籤時，能讓控制中心實時監察輕鐵位置，比以前點對點監察更準確。他表示，研發系統與輕鐵超速或發生事故頻率無關，強調輕鐵事故率一直有穩定下跌的趨勢。

季內3線使用 盼明年中全面運作

除了實時定位，iSPS系統亦能為車長做3項提示：一、系統會預先提示車長留意安全車速上限，當輕鐵超出安全速度上限時，系統亦會以人聲提示車長減慢車速，同時控制中心亦會收到列車狀况通知；二、輕鐵駛入月台後，若車門未有打開，系統會提示車長執行月台任務，並抑制牽引動力，當車門打開後動力才會回復；三、當輕鐵駛近道岔燈號時，系統亦會提示車長留意。

此系統目前已在天水圍區安裝完畢，並於今年第四季在705、706及751P三條線路開始運作。港鐵總經理（鐵路車輛）黃浩樑表示，下年第一季會全面審視運作，期望於下年年中全面使用。

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