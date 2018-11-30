港聞

港聞二

下一篇 上一篇

商湯推AI中學教材 盼明年入港校 料每校60萬 課本師訓電子平台「一條龍」

【明報專訊】說起人工智能（AI），大眾最易聯想到的，是打敗人類棋王的圍棋程式AlphaGo，背後涉及「深度學習」概念。而AI另講求人臉識別、影像分析技術，「不少人認為AI技術只在大學教，但其實中學時便應打好根基」，商湯科技香港總經理尚海龍說。商湯4月推出全球首套AI中學教材，「一條龍式」提供課本、電子平台、教師培訓及活動設計，盼最快半年至一年有香港中學使用。

朱克伯格為例 編程應孩子學起

商湯科技是香港首家初創「獨角獸」，由2014年走來成AI龍頭企業，對於商湯推教科書，尚海龍說很多人問「為什麼」。他在入題前，先播電影《社交網絡》一小段，講述facebook創辦人朱克伯格如何創辦網站，「當年他才剛念哈佛大學，能短時間將概念成真，必是從小有好科技水平」。尚海龍說，在美國5歲的孩子已學編程，「我相信香港孩子也能做到」，而為教育出力，公司亦有得着，他說公司規模數百人，不少是從前與大學合作培育下的人才，因此樂意「走入」中學育人。

稱內地百校已用 港10校有興趣

AI應用在全球崛起，AI專才成各地「兵家必爭」，但香港近年始力谷STEM（科學、技術、工程及數學），而AI所涉及的知識深、配備高，不少中學欲教無從。尚海龍說，該AI課本專為中學生度身訂做，而公司創辦人中文大學信息工程系教授湯曉鷗亦有份編著，課本在內地率先推出至今，已有百間中學應用，目前正預備繁體版。尚說，初步最少10間香港中學感興趣。

AI牽涉的「深度學習」需龐大數據庫支援，一般學校難自置，因此商湯會提供服務，而電子平台備有不同編程教案，如自動駕駛小車、拾物機械人等，亦有活動設計，尚說「盼按辦學團體或地區『分組』，每8至10間中學共享數據庫等資源，不但助降費用，學校亦可合辦活動，AI最講求的是應用」，他料每校付約60萬至80萬已可用服務。

香港教育城行政總監鄭弼亮說，盼教材盡快落地，提升本地科學教學下，望進一步扭轉「讀理科要做醫生」風氣，「其實AI等科技範疇前景亦好」，但前提是需讓學生掌握相應技術，以便銜接大學；而讓教界困惑的，仍是「如何教」，下月12日起教育城舉辦的「學與教博覽2018」有關於創科教育研討會、工作坊及課堂示範，幫助學校入門。

明報記者

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

陳健民自辯憶述晤林鄭劉江華：民間「公投」報告 官員留梳化
陳健民自辯憶述晤林鄭劉江華：民間「公投」報告 官員留梳化
提早宣佔中「人潮散」 學生「唔畀我哋再企台」
提早宣佔中「人潮散」 學生「唔畀我哋再企台」
遭戴點名帶領佔中 陳稱事前未獲諮詢
遭戴點名帶領佔中 陳稱事前未獲諮詢
梁國雄上訴 政府方：叫口號被DQ 屬咎由自取
梁國雄上訴 政府方：叫口號被DQ 屬咎由自取
再選3陪審員 暴動案下周一開審
再選3陪審員 暴動案下周一開審
朱凱廸接通知 候選人號碼抽籤押後 「暫未能確認其中一名參選人資格」
朱凱廸接通知 候選人號碼抽籤押後 「暫未能確認其中一名參選人資格」
乍得總統憤怒：為何總覺非洲首長貪污 何志平華信200萬美元留乍得 後補「捐款信」
乍得總統憤怒：為何總覺非洲首長貪污 何志平華信200萬美元留乍得 後補「捐款信」
中國石油違例致德比失望 加迪奧稱促和解不易
中國石油違例致德比失望 加迪奧稱促和解不易
禮頓123頁內部調查報告 僅一頁半提剪鋼筋
禮頓123頁內部調查報告 僅一頁半提剪鋼筋
厄爾尼諾恐臨 今冬料偏暖多雨 天文台預計冷日少於21 嚴寒仍可能
厄爾尼諾恐臨 今冬料偏暖多雨 天文台預計冷日少於21 嚴寒仍可能
倘山竹不經菲逢大潮 水位達5米超溫黛
倘山竹不經菲逢大潮 水位達5米超溫黛
改革開放40年系列：七七年國慶團啟發 胡應湘瞓身投資廣東 有感內地落後 年半後邀5巨頭北上投資
改革開放40年系列：七七年國慶團啟發 胡應湘瞓身投資廣東 有感內地落後 年半後邀5巨頭北上投資
助粵建路掀兩線三線爭拗 副省長一句「胡代表先進」平息
助粵建路掀兩線三線爭拗 副省長一句「胡代表先進」平息
展望‧土地問題：九七已倡大填海 籲港府「做好自己」
展望‧土地問題：九七已倡大填海 籲港府「做好自己」
欠電費遭截電 單親母點燭照明燬家 稱地產經紀數月無轉交電費單 被要求分擔裝修費
欠電費遭截電 單親母點燭照明燬家 稱地產經紀數月無轉交電費單 被要求分擔裝修費
殺妻倫常案 疑兇疑自停精神藥物
殺妻倫常案 疑兇疑自停精神藥物
玩出禍 三漢𨋢內毆鬥被捕
玩出禍 三漢𨋢內毆鬥被捕
新聞資訊來源 電視最主要 三成受訪者信傳統媒體
新聞資訊來源 電視最主要 三成受訪者信傳統媒體
醫管局自選兼職平台 200醫護登記
醫管局自選兼職平台 200醫護登記
無業漢認與弱智妹亂倫 下月判刑
無業漢認與弱智妹亂倫 下月判刑
新居屋27.2萬申請破紀錄 61人爭1 白表料首兩號碼方有機會揀樓
新居屋27.2萬申請破紀錄 61人爭1 白表料首兩號碼方有機會揀樓
跑馬地90年歷史大宅 擬列二級
跑馬地90年歷史大宅 擬列二級
立會通過設旅監局 旅議會轉型剩20人
立會通過設旅監局 旅議會轉型剩20人
輕鐵新監察系統 提車長減速開門看岔路
輕鐵新監察系統 提車長減速開門看岔路
肝衰竭九巴職員遺孀 盼集2萬like開店履夫諾
肝衰竭九巴職員遺孀 盼集2萬like開店履夫諾
尊子漫畫
尊子漫畫
卿姐獲LSE榮譽博士 亞洲女性首人
卿姐獲LSE榮譽博士 亞洲女性首人
年輕醫生怨周六要培訓 阿媽代向醫院投訴
年輕醫生怨周六要培訓 阿媽代向醫院投訴
上傳愛犬合照反擊批評 凱欣被質疑違規帶狗入機場
上傳愛犬合照反擊批評 凱欣被質疑違規帶狗入機場
郭榮鏗下月訪美 游說勿改對港政策
郭榮鏗下月訪美 游說勿改對港政策
日本市議員致函問究竟 林鄭交保安局答
日本市議員致函問究竟 林鄭交保安局答
叮叮主席樂見政府行動紓擠塞
叮叮主席樂見政府行動紓擠塞