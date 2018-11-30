商湯推AI中學教材 盼明年入港校 料每校60萬 課本師訓電子平台「一條龍」

朱克伯格為例 編程應孩子學起

商湯科技是香港首家初創「獨角獸」，由2014年走來成AI龍頭企業，對於商湯推教科書，尚海龍說很多人問「為什麼」。他在入題前，先播電影《社交網絡》一小段，講述facebook創辦人朱克伯格如何創辦網站，「當年他才剛念哈佛大學，能短時間將概念成真，必是從小有好科技水平」。尚海龍說，在美國5歲的孩子已學編程，「我相信香港孩子也能做到」，而為教育出力，公司亦有得着，他說公司規模數百人，不少是從前與大學合作培育下的人才，因此樂意「走入」中學育人。

稱內地百校已用 港10校有興趣

AI應用在全球崛起，AI專才成各地「兵家必爭」，但香港近年始力谷STEM（科學、技術、工程及數學），而AI所涉及的知識深、配備高，不少中學欲教無從。尚海龍說，該AI課本專為中學生度身訂做，而公司創辦人中文大學信息工程系教授湯曉鷗亦有份編著，課本在內地率先推出至今，已有百間中學應用，目前正預備繁體版。尚說，初步最少10間香港中學感興趣。

AI牽涉的「深度學習」需龐大數據庫支援，一般學校難自置，因此商湯會提供服務，而電子平台備有不同編程教案，如自動駕駛小車、拾物機械人等，亦有活動設計，尚說「盼按辦學團體或地區『分組』，每8至10間中學共享數據庫等資源，不但助降費用，學校亦可合辦活動，AI最講求的是應用」，他料每校付約60萬至80萬已可用服務。

香港教育城行政總監鄭弼亮說，盼教材盡快落地，提升本地科學教學下，望進一步扭轉「讀理科要做醫生」風氣，「其實AI等科技範疇前景亦好」，但前提是需讓學生掌握相應技術，以便銜接大學；而讓教界困惑的，仍是「如何教」，下月12日起教育城舉辦的「學與教博覽2018」有關於創科教育研討會、工作坊及課堂示範，幫助學校入門。

明報記者