新居屋27.2萬申請破紀錄 61人爭1 白表料首兩號碼方有機會揀樓

新房策與市價脫鈎 五二折出售

今期居屋項目包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑，合共推售4431個單位，單位實用面積由277至630平方呎不等，因應政府今年中推出6招新房策，包括居屋售價與市價脫鈎，調低至以五二折出售，最終房委會在兩輪申請期破紀錄接獲共約27.2萬份申請表，當中白表佔23.6萬份，綠表約3.6萬份。

房委會昨早電腦攪珠，決定揀樓次序，不少申請人專程到場等候結果，鄭先生的女朋友抽中頭籌38號，他形容是不可思議，心情很興奮，「部電腦對我真是好」，心水是啟朗苑，「東涌被大陸人攻陷了」。但亦有申請人表示，已申請3次都落空，感到失望。

單身排最後 獲留400配額

今期居屋綠、白表單位分配比例是5︰5，單身申請者獲預留400個配額，公屋清拆計劃的綠表申請者有絕對優先揀樓資格，之後到家庭申請者，當中參加「家有長者優先選樓計劃」的優先，最後才是單身申請者。

綠表料需首6號碼

黃遠輝估計，抽中首兩個號碼的白表申請人、抽中首6個號碼的綠表申請人，才較有機會揀樓。被問及日後會否增加單身人士配額，他稱雖然單身申請者人數相當多，但亦有不少家庭申請者，故房委會需整體考慮房屋資源分配問題。

房委會表示，會按攪珠結果，以電腦隨機為所有申請者編配揀樓次序，揀樓前7天會上載售樓說明書和價單，以及存放在樂富房委會客務中心供索閱。