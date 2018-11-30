無業漢認與弱智妹亂倫 下月判刑

官：相當可能判即時監禁

控方表示，由於事主的胞姊拒讓事主接受評估，故無法取得事主的創傷報告。而在被告家中搜出的安全套則在案發前一年過期。辯方表示，被告自20歲起接受精神科治療，腦部發育有問題，同為輕度弱智，智商為75。

根據案情，事主12歲時被診斷為輕度弱智，智商為57，約為11歲小童的智商。2004年，事主的第二任丈夫去世，因她無法獨立生活，於2008年入住復康中心。

去年5月14日，當時47歲的事主與被告外出，其間遭被告帶返上水的家。事主在單位內按被告要求脫去衫褲，與被告性交。翌日，復康中心照顧員發覺事主有異樣，查問下事主透露事件，其後報警處理。

被告在錄影會面稱，自小已知事主智力有問題，但不知嚴重程度。他聲稱當日事主表示疲倦，要求到其家休息，並自行脫去衣服。他稱見到事主的身體後，突然想與事主性交，不能自制下向事主表示只會「掂少少」陰道。他曾戴上安全套，但後來想與事主有肌膚接觸便脫下。至本案發生後，事主再接受評估，智商只有54。

【案件編號：HCCC199/18】