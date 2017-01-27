醫管局自選兼職平台 200醫護登記

平台下月正式運作

醫管局自本月5日推出自選兼職招聘網站，以招聘醫生及護士到公立醫院兼職，紓緩前線醫護的工作壓力。彭飛舟表示，目前招聘進度理想，已有逾200名醫生和護士登記，目前正檢視資歷等資料，預料平台下月起正式運作，各公立醫院會刊登需要兼職服務的時段，讓已登記的兼職醫護自行挑選。他期望可透過平台邀300名前線醫護登記，對此感到樂觀。

醫護人員的責任保險方面，彭指目前保障範圍涵蓋賠償、法庭個案及撰寫報告等，不包括涉及操守的個案，但近年涉及醫管局醫護人員表現的紀律聆訊愈來愈多。他表示，醫管局過往認為協助涉及紀律聆訊的醫護人員會「有issue（問題）」，後來經過討論後，亦明白醫護對醫管局提供適當支援有期望，因此會擴闊責任保險保障範圍，涵蓋醫務委員會及護士管理局等紀律聆訊，為有需要的醫護人員提供訟費等支援。

將擴闊責任保 助醫護紀律聆訊

他表示，過往曾有統計指醫委會聆訊訟費約40萬至60萬元，新保額將會高於現時水平。他指醫管局會於12月落實新保障的措施，他亦會到7個醫院聯網向員工講解新保險的詳情。